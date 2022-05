Le Procureur général près la Cour d’Alger a requis, mardi, les mêmes peines requises par le Procureur de la République

près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed, à l’encontre des deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, poursuivi pour corruption dans l’affaire «GB Pharma».

Le Procureur de la République près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed avait requis en novembre 2020, une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un (1) million de dinars à l’encontre des accusés Ouyahia et Sellal, poursuivis pour octroi d’indus privilèges au Groupe «Condor» et à ses filiales, dont des facilitations pour la réalisation d’une usine de fabrication de médicaments GB Pharma».

Il a été décidé de reprendre le procès des deux anciens Premiers ministres dans cette affaire au niveau de la 10e chambre pénale de la Cour d’Alger après un pourvoi en cassation.

La Cour d’Alger avait confirmé, en février 2021, les jugements rendus en première instance contre les mis en cause impliqués dans cette affaire dans laquelle sont poursuivis Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, condamnés à cinq (5) ans de prison ferme.

Les jugements relatifs à cette affaire devront être prononcés par la Cour d’Alger lors d’une séance prévue le 24 mai, a indiqué le juge de siège.

