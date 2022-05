Le procès en appel dans l’affaire du groupe Metidji, impliquant l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal, son directeur de cabinet, Mustapha Abdelkrim Rahiel, d’anciens ministres et responsables accusés de corruption, s’est ouvert mercredi à la Cour d’Alger. Le procès avait été reporté à la demande du collectif de défense, l’un des accusés ayant été hospitalisé. Pour rappel, le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) avait condamné, fin janvier dernier, l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal à 5 ans de prison ferme et l’ancien chef de Protocole à la Présidence de la République, Mokhtar Reguieg à 6 ans de prison ferme, alors que l’ancien P-dg du groupe Metidji, Mansour Metidji avait été condamné à 8 ans de prison ferme dans cette affaire. Une peine de 3 ans de prison ferme a été prononcée à l’encontre de l’ancien directeur de Cabinet du Premier ministère, Mustapha Abdelkrim Rahiel. L’ancien wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, l’ancien ministre des Transports et des Travaux publics, Abdelghani Zaalane, et l’ancien chef de cabinet du Premier ministère, Amrani Hafnaoui ont été acquittés. Les accusés sont poursuivis pour octroi d’indus avantages, financement occulte de la campagne électorale, abus de fonctions et dilapidation de deniers publics.

Articles similaires