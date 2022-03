Le procès des accusés dans l’affaire du groupe agroalimentaire «Benamor», poursuivis pour corruption, a débuté mercredi au pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger). Le procès avait été reporté auparavant en raison de l’absence de l’un des accusés dans cette affaire, l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal pour des raisons de santé. Sont également poursuivis dans l’affaire du groupe Benamor, plusieurs anciens responsables, dont l’ancien premier ministre Ahmed Ouyahia et l’ancien ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Rachid Benaissa pour dilapidation de deniers publics, blanchiment d’argent, obtention d’indus avantages et exploitation illégale de terres agricoles.

