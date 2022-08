Poursuivis par la justice dans le cadre de soupçons de malversation et, plus exactement, d’abus de position, de blanchiment d’argent, de gaspillage de fonds publics et de transfert de capitaux à l’étranger par des moyens illégaux, la productrice Samira Hadjdjilani Bensouda ainsi que l’ancien directeur de l’Office national des droits d’auteurs et droits voisins (ONDA) Sami Bencheikh El Hocine, ont finalement été acquittés, hier, par les juges de la Cour d’appel d’Alger.

Par Nadir Kadi

L’affaire dans laquelle ils étaient cités remonte selon plusieurs sources de presse aux investigations lancées, dès 2020, sur le financement de projets cinématographiques en lien avec la manifestation «Constantine, capitale de la culture arabe» et notamment le projet du film biographique «Ahmed Bey». Nouveau jugement qui intervient après l’arrestation de la productrice, en 2020, et sa condamnation à trois ans de prison par le tribunal de Bir Mourad Raïs.

Les audiences du procès en appel avaient, pour rappel, été marquées la semaine dernière par la demande de l’accusation de confirmer les peines, le déroulement du procès mettant en avant que le film n’a jamais été présenté au public, alors qu’il était programmé lors de la manifestation de Constantine. Quant à la principale accusée, la productrice Samira Hadjdjilani Bensouda, elle avait fait valoir sa bonne foi, réfutant «l’ensemble des accusations» portées contre elle, précisant en substance que le dépassement du budget initial du film s’expliquait par sa volonté de produire une œuvre de qualité «internationale» avec l’aide notamment du réalisateur iranien Jamal Shorja. L’accusation avait, quant à elle, mis en avant dans son expertise que l’utilisation d’une somme de pas moins de 13 milliards de centimes est restée injustifiée.

Par ailleurs, le jugement en appel a également acquitté hier «plusieurs» anciens cadres du ministère de la Culture, l’ancien directeur de l’Office national des droits d’auteurs et droits voisins (ONDA), Sami Bencheikh El Hocine, qui avait, quant à lui, occupé le poste de commissaire de la manifestation «Constantine, capitale de la culture arabe» en 2015. n