Par Nadir Kadi

Déjà condamné en première instance dans l’affaire dite du «détournement de fonds des victimes du terrorisme», l’ancien ministre de la Solidarité Djamel Ould Abbès a, de nouveau, été reconnu coupable par les juges de la Cour d’Alger. La procédure en appel a de surcroît aggravé le verdict, passé de 3 ans de prison et un million de dinars d’amende, à une peine plus lourde de «4 ans de prison ferme assortie d’une amende de 4 millions de dinars», en plus du versement de 2 millions dinars d’indemnités aux deux parties civiles, le ministère de la Solidarité et le Trésor public. Les principaux chefs d’accusation retenus dans cette affaire sont notamment «dilapidation de deniers publics», «abus de fonction», «blanchiment d’argent» et «défaut de déclaration de biens».

Le dossier est lié faut-il le rappeler à la gestion du ministère de la Solidarité, un secteur dirigé par Djamel Ould Abbès à deux reprises, entre décembre 1999 et juin 2002, puis entre septembre 2003 et mai 2010.

Les faits reprochés par la justice se situent en effet au début des années 2000, suite à la réception par l’Algérie d’un don de 5 millions de dollars, accordés par les Etats du Koweït et d’Arabie saoudite aux victimes du terrorisme en Algérie, dédié plus précisément à la construction de logements au profit de victimes de la décennie noire. Cependant, il est apparu que le placement de la somme dans un établissement bancaire, vraisemblablement sur ordre de la présidence, avait généré en une année un intérêt relativement conséquent estimé à 45 000 dollars.

Une somme que Djamel Ould Abbès, selon les constatations et la condamnation de la justice, a injustement transféré sur le compte d’une association médicale dont il était le président.

En ce sens, la justice qui considère la gestion du fonds comme acte frauduleux confirme aujourd’hui par son verdict le rejet des arguments de défense de l’ancien ministre. Ce dernier a fait savoir que le président A. Bouteflika l’avait autorisé à user des intérêts dans «l’intérêt général» : «J’ai contacté le président Bouteflika à ce propos (…) Il m’a répondu textuellement : je n’ai rien à faire des intérêts, restitue les 5 millions de dollars et le reste utilise-le dans l’intérêt général.».

Par ailleurs, cette nouvelle condamnation de l’ancien ministre Djamel Ould Abbès, qui vient confirmer le verdict prononcé en première instance par le tribunal de Sidi M’hamed, s’ajoute également à plusieurs autres comparutions, procès et condamnations.

Notamment une lourde peine de 6 ans de prison confirmée en juin dernier par la Cour d’Alger dans

un dossier comportant plusieurs affaires «liées à la corruption» en citant également le nom de l’ancien ministre Saïd Barkat, également condamné. <

