La Chambre d’accusation près de la Cour d’Alger a renvoyé, mercredi dernier, au Tribunal criminel le dossier des 700kg de cocaïne, saisis en 2018 au port d’Oran à bord d’un navire chargé de viandes congelées en provenance du Brésil, a-t-on appris de sources judiciaires. Sont impliqués dans cette affaire qui sera programmée ultérieurement au niveau du Tribunal criminel, l’homme d’affaires Kamel Chikhi, dit «El-Bouchi», importateur de viandes congelées ainsi que d’autres prévenus. Kamel Chikhi, détenu actuellement à l’Etablissement pénitentiaire d’El-Harrach, est poursuivi, avec ses frères Mohamed et Nacer, ainsi que d’autres prévenus, pour leur implication dans d’autres affaires de corruption. Ils sont poursuivis pour des chefs d’accusation de gestion, organisation et financement d’une bande criminelle organisée pour commettre des crimes transfrontaliers pour le trafic de drogue. A noter que l’instruction ouverte par les services concernés suite à la saisie du navire qui transportait la quantité de cocaïne, a mis à nu plusieurs affaires relatives au foncier, au gain illicite et au bénéfice d’indus privilèges, dans lesquels est encore impliqué «El-Bouchi». n

