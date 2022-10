Le tribunal d’Es-Senia (Oran) a prononcé des peines de 4 et 5 années de prison ferme à l’encontre de six personnes impliquées dans une affaire d’abattage et de vente de la viande de baudets, a indiqué vendredi un communiqué de cette instance judiciaire. Quatre des mis en cause ont été condamnés jeudi soir lors d’une comparution immédiate, à des peines de quatre ans de prison ferme chacun assorties d’amendes de 100.000 DA et mis en détention à l’issue de l’audience. Les deux autres, en état de fuite, ont écopé de peines de 5 ans de prison ferme assorties d’amendes de 100.000 DA chacun. Un mandat d’arrêt a été prononcé à leur encontre, a indiqué le communiqué. Les prévenus ont été poursuivis pour abattage clandestin, fraude, vente de produits alimentaires sans registre de commerce et non-respect de l’hygiène et de la santé, a-t-on souligné, rappelant que les éléments de la brigade de Gendarmerie nationale à El Kerma (Oran) ont arrêté jeudi quatre membres d’une bande criminelle spécialisée dans l’abattage et la vente de viande de baudets, avec la saisie de plus de 3 quintaux de ces viandes. L’enquête a révélé que l’abattage s’effectuait dans un dépôt clandestin au village «El Hamoul» relevant de la commune d’El Kerma.

