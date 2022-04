Les services de la sûreté de wilaya de Blida ont déféré trois mis en cause devant les juridictions compétentes, pour leur implication dans l’affaire de la saisie de 1243 tonnes de bananes destinées à la spéculation illicite, a indiqué mardi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Dans le cadre de l’enquête diligentée par la Police judiciaire de la Sûreté nationale, dans l’affaire de saisie de 1243 tonnes de bananes, destinées à la spéculation illicite, les services de Sûreté de wilaya de Blida ont déféré, lundi, trois (03) suspects devant les juridictions compétentes pour délits de «spéculation illicite» et de «non facturation». Le premier suspect, traduit devant le tribunal de Boufarik, a été condamné à 3 ans de prison assortie d’une amende de 50.000 Da, radiation du Registre de commerce et fermeture des entrepôts avec interdiction d’exploitation pour une durée d’un an. Présentés devant les tribunaux de Blida et d’El Afroun, les deux autres mis en cause ont été placés en détention provisoire. Les services de la DGSN avaient bouclé les dossiers judiciaires contre les contrevenants le 12 avril 2022, à la suite des perquisitions menées par les unités opérationnelles dans plusieurs entrepôts à travers différentes wilayas du pays. <

