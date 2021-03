Le procès en appel dans l’affaire de pillage du foncier touristique à Skikda s’est poursuivi, dimanche après-midi, par l’audition de l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia et de trois ex-walis. En réponse à la présidente de l’audience concernant la note qu’il a signé en 2010 soumettant les domaines communaux à loi sur l’investissement, M. Ouyahia a indiqué que le but de cette décision est la codification de l’octroi des avantages aux investisseurs, ajoutant que cette note a été annulée en 2012. Poursuivi à l’instar des autres coaccusés dans cette affaire pour octroi d’indus avantages, abus de fonction, dilapidation de deniers publics, l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia avait été condamné en première instance à une peine de 7 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un million de DA. Auditionnés à leur tour, les ex-walis Mohamed Bouderbali, Fawzi Benhocine et Derfouf Hadjri ont nié les charges retenues contre eux, en rapport avec l’octroi d’indus privilèges à l’investisseur Mohamed Benfassih pour la réalisation de projets dans les communes de Azzaba, Filfila et Hamadi Krouma dans la wilaya de Skikda, soutenant que l’approbation des dossiers d’investissement passe par une commission spécialisée en présence du représentant des communes concernées. Ces projets validés entre 2011 et 2014 consistent en la réalisation d’un parc touristique « Park Beach » dans la commune de Filfila, d’une usine à Azzaba et d’une cimenterie à Hamadi Krouma, mais des projets qui n’ont pas vu le jour. A une question sur le retard dans la réalisation de ces projets par l’investisseur Benfassih, Derfouf Hadjri, l’ex-wali de Skikda (2017 à octobre 2019) a imputé ce retard à l’existence d’habitations anarchiques sur les terrains réservés à cet effet. Le Tribunal de Sidi M’hamed avait prononcé, en janvier dernier, des peines allant de trois (3) à sept (7) ans de prison à l’encontre de l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et des anciens ministres des Travaux publics, Amar Ghoul et Abdelghani Zaâlane. L’investisseur Benfassih Mohamed a lui été condamné à quatre (4) ans de prison ferme et à une amende d’un million de dinars. La même juridiction a également prononcé une peine de deux (2) ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de dinars à l’encontre des ex-walis de Skikda Fawzi Benhocine et Derfouf Hadjri, tandis que l’ancien wali Mohamed Bouderbali a été condamné à cinq (5) ans de prison ferme

