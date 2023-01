Le Procureur de la République près le tribunal de Azazga (Tizi Ouzou Est) territorialement compétent, a ordonné l’ouverture d’une enquête sur l’affaire de l’inspecteur de police décédé et de l’agent de police blessé mercredi soir dans la commune de Friha alors qu’ils accomplissaient leur devoir , a indiqué jeudi un communiqué du tribunal de Azazga.

“Le Parquet de la République près le tribunal de Azazga informe l’opinion publique d’éléments objectifs concernant l’affaire de l’inspecteur tué (C-S) et de l’agent de police (S-Y) blessé à l’arme blanche (couteau), dans la nuit du 18 janvier 2023 vers 23h:10, par le mis en cause (A.M) âgé de 35 ans, alors qu’ils accomplissait leur missions”, précise la même source.

“Le crime s’est produit lorsque les éléments de la sûreté de Friha sont intervenus suite à l’appel du père du mise en cause pour sauver la famille des menaces de son fils (le mis en cause). Après intervention des policiers y compris les deux victimes qui se sont déplacées au domicile de la famille, le mis en cause les a surpris à leur rentrée par des coups de couteau ayant causé de graves blessures à l’inspecteur de police (C-S) entrainant sa mort avant son arrivée à l’hôpital alors que l’agent de police (S-Y) a subi des blessures suite auxquelles il a été transféré à l’hôpital”, explique le Parquet.

“Le procureur de la République s’est déplacé sur la scène de crime où il a ordonné l’ouverture d’une enquête”, conclut le communiqué.