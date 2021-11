Le Pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier et économique du Tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a condamné, lundi, l’ancien directeur de Cabinet du Premier ministère, Mustapha Karim Rahiel, à 3 ans de prison ferme assortis d’une amende de 500.000 DA, tandis que l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal a été acquitté, dans des affaires liées à la corruption dans la wilaya de Bejaïa, notamment l’attribution d’un terrain pour la construction de l’hôtel Yugarithen Palace.

Dans le cadre de la même affaire, l’homme d’affaires Laâlaoui Mahmoud a écopé de (2) ans de prison ferme assortis d’une amende de 100.000 DA, tandis que l’ancien wali de Bejaïa, Ouled Salah Zitouni et l’ancien secrétaire général de ladite wilaya, Idir Brahim, ont été acquittés. Les accusés Rahiel et Laâlaoui ont été condamnés à verser in solidum 100.000 DA d’indemnité au Trésor public. Pour rappel, le Pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier et économique du Tribunal de Sidi M’hamed avait requis, lundi dernier, une peine de sept (7) ans de prison ferme assortie d’une amende d’un (1) million DA à l’encontre de l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Une peine de trois (3) ans de prison ferme et une amende de 100.000 DA ont également été requises à l’encontre de son directeur de cabinet, Mustapha Rahiel, de l’ancien wali de Bejaia, Ouled Salah Zitouni et de l’ancien Secrétaire général de la wilaya, Idir Brahim, ainsi que de l’homme d’affaires Laâlaoui Mahmoud. L’ancien Premier ministre et son directeur de cabinet sont poursuivis dans des affaires de corruption dans la wilaya de Bejaïa, notamment pour «abus de fonction et octroi d’indus avantages».

