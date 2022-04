Par Nadir Kadi

Après un premier report le 19 avril dernier, la chambre pénale de la Cour de justice de Boumerdès devrait prononcer, aujourd’hui, son verdict dans l’affaire de l’ancien Directeur général de la Sûreté nationale Abdelghani Hamel, accusé, aux côtés de son fils Chafik, ainsi que d’anciens responsables de la wilaya de Tipasa. Le dossier, jugé durant trois jours, entre les 3 et 6 avril, avait pour rappel nécessité un prolongement de la période de délibéré, avait fait savoir l’APS le 20 avril, en citant la présidente de la Chambre pénale de la Cour de Boumerdès. Dossier, rouvert suite au pourvoi en cassation interjeté auprès de la Cour suprême à la demande du collectif de défense. Ce nouveau jugement, face à une nouvelle composante judiciaire, se penche pour rappel sur la condamnation de l’ex-DGSN pour les chefs d’accusation de «détournement de foncier agricole», de «dilapidation de deniers publics», «d’abus de fonction» et de «trafic d’influence».

Des actes qui auraient été commis entre juillet 2010 et juin 2018, alors qu’Abdelghani Hamel était en fonction à la tête de la Police. Ils auraient eu pour objectif de bénéficier du pouvoir et de l’influence des agents de l’Etat à l’effet «d’augmenter les prix et modifier la qualité des matériaux, des services et des délais de livraison». Le tribunal de première instance de Boumerdès avait en ce sens condamné, le 4 juin 2020, l’ancien DGSN Abdelghani Hamel et l’ancien wali de Tipasa Moussa Ghelaï à douze ans de prison ferme.

Cependant, aucun élément nouveau dans cette affaire ne semble avoir convaincu le procureur général près la Cour de Boumerdès, ce dernier avait en effet requis, le 6 avril dernier, à l’issue du procès, un «durcissement des peines» pour tous les

accusés poursuivis dans cette

affaire. Abdelghani Hamel risque aujourd’hui «douze ans de prison ferme». Une peine également demandée pour le wali de Tipasa Moussa Ghelaï, alors que des sanctions de «10 ans de prison ferme» ont été demandées contre les ex-walis de Tipasa, Kadi Abdelkader et Layadi Mustapha. Par ailleurs, l’accusé Djamel Kheznadji, ancien Directeur général des domaines de l’Etat, acquitté en première instance, risque aujourd’hui «cinq ans de prison ferme assortie d’une amende de 500 000 dinars», alors que des peines de «trois ans fermes» ont été demandées contre Chafik Hamel et Salim Djai Djai, ex-chef de la Sûreté de wilaya de Tipasa. n

