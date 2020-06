Le support audio de la conversation téléphonique entre Fahd Helfaya, président de l’ES Sétif, et l’agent de joueur Nassim Saâdoui n’a pas livré tous ses secrets. Ni le verdict définitif d’ailleurs. Et ce, soit pour les sanctions judicaires ou sportives à l’encontre de deux présumés qui font l’objet d’une enquête sur la tentative d’arrangement et une éventuelle corruption. Sur le plan civil, il y a déjà la détention provisoire. Pour ce qui est du volet sportif, le dossier semble complexe. Au total, neuf personnes sont dans le collimateur de la justice. Explications.

Après comparution devant le Procureur de la République et un passage face au juge d’Instruction, Helfaya et Saâdaoui ont été mis en détention provisoire. Ce qu’il faut savoir c’est que cette mesure n’a rien à voir avec l’aspect purement sportif de l’affaire. Ce verdict concerne le fait que Saâdaoui ait enregistré la conversation à l’insu du patron sétifien et l’avoir diffusée à son insu. C’est donc une « atteinte à la liberté d’autrui, diffamation et enregistrement d’appel téléphonique sans consentement.»

« Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à trois cent mille (300.000) DA, quiconque, au moyen d’un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui ». Et ce, soit « en captant, enregistrant ou transmettant sans l’autorisation ou le consentement de leur auteur, des communications, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel » ou « en prenant, enregistrant ou transmettant sans l’autorisation ou le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.»C’est ce qu’indique le Code Pénal algérien dans l’article 303 bis. A cela, il faudra ajouter le fait éventuel d’avoir voulu truquer les résultats de rencontres.

Pour Helfaya, il fait l’objet de poursuites concernant la tentative de corruption de trois matchs. Le CA Bordj Bou Arréridj, l’US Biskra, l’AS Aïn M’lila et l’USM Bel-Abbès sont ont vu leur responsables être convoqués concernant cette suspicions. Ceci nous rapproche un peu plus de l’aspect sportifo-juridique de l’affaire.



Ethique – discipline, la confusion

Dans le cas où la culpabilité du dirigeant ententiste est avérée, cela mettrait les instances footballistiques dans un sacré embarras. Elles n’auront pas d’autres choix que de se baser sur le rapport final de l’enquête et le verdict du tribunal pour sanctionner Helfaya et, probablement, le team d’Aïn El-Fouara.

Après, il y a un problème. C’est l’aspect que devrait vêtir cette affaire pour les structures chargées de gérer la balle ronde. Est-ce une pratique interdite d’autre disciplinaire ou éthique. Selon le Code disciplinaire de la Ligue de Football Professionnel (LFP), l’article 80 du code de discipline qui traite des cas de corruption. Il y est stipulé que : « La corruption ou tentative de corruption avérée est sanctionnée comme suit : interdiction à vie d’exercer toute fonction et/ou activité en relation avec le football pour le contrevenant ; suspension de l’équipe pour la saison en cours et rétrogradation du club en division inférieure.»

Maintenant, reste à savoir si c’est la Commission disciplinaire de la LFP ou celle d’éthique de la Fédération algérienne de football (FAF) qui prendra la lourde responsabilité de prendre une décision forte. Une sanction exemplaire et sans précédente dans l’histoire de la balle ronde nationale. Surtout que le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a donné plus d’épaisseur à cet épisode sombre en déposant plainte contre X. Affaire à suivre. n