Sept (7) personnes ont été placées en détention préventive après leur audition par le juge instructeur chargé de l’affaire de l’assassinat de l’avocat Djamel Eddine Chaoui, a indiqué jeudi un communiqué du procureur général près la cour de justice de Skikda, précisant que les premiers éléments de l’enquête indiquent que le mobile du crime était le vol et n’a pas de lien avec la profession d’avocat de la victime ni avec sa qualité de président d’Assemblée populaire communale. L’enquête préliminaire a conduit à l’interpellation de huit personnes impliquées dans l’affaire dont B.R., B.A. et D.F, poursuivis pour «constitution d’une association de malfaiteurs en vue de préparer des homicides, enlèvement et la séquestration d’une personne», selon le communiqué. Ces trois prévenus ont été poursuivis pour «homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, vol aggravé par les circonstances de la nuit, le recours à la violence, avec utilisation d’un véhicule pour faciliter la fuite, crime d’incendie volontaire du véhicule inoccupé d’autrui et délit de possession d’armes et de munitions de la catégorie 4», selon le communiqué. Ces actes sont punis par le code pénal, la loi 15/20 relative à la prévention et la lutte contre l’enlèvement et l’ordonnance 97/06 relative aux matériels de guerre, armes et munitions. Ch.M., Ch.S. et Gh.B. ont été poursuivis pour «constitution d’une association de malfaiteurs en vue de préparer des crimes, crime de participation au vol aggravé par les circonstances de la nuit, recours à la violence, avec utilisation d’un véhicule pour faciliter la fuite et le délit de non-dénonciation de crime qui sont des actes punis par les articles 176, 177 alinéa1, 181, 350, 353 et 42 du code pénal, est-il indiqué. B.M. et K.A. ont été poursuivis pour crime «de non-dénonciation d’un crime sanctionné par l’article 181 du code pénal». Le communiqué a ajouté que le juge instructeur, après audition en première comparution, a ordonné de placer B.R, B.A, D.F Ch.M, Ch.S, Gh.B et B.M en détention préventive et de placer K.A sous contrôle judiciaire. Selon la même source, les données préliminaires de l’enquête montrent que le mobile du crime est le vol et n’a pas de lien avec la profession d’avocat de la victime, ni avec sa qualité de président de l’APC d’Essebt. A rappeler que selon le premier communiqué du procureur général près le tribunal de Skikda, en date du 22 janvier passé, les services de la Gendarmerie nationale de la commune d’Essebt (Est de Skikda) ont été informés de la disparition du nommé Chaoui Djamel Eddine, avocat et président de l’APC d’Essebt.

