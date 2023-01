Par Nadir Kadi

La procédure judiciaire, lancée suite au scandale suscité par la sous-exploitation des capacités des navires d’Algérie Ferries en juin 2022, a abouti jeudi dernier à la prononciation de plusieurs peines de prison contre d’ex-responsables de l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV).

Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed a en effet condamné l’ex-PDG de l’ENTMV, Kamel Issad, à «six ans de prison ferme», alors que Bouznad Karim, directeur commercial de l’entreprise au moment des faits, a écopé de «cinq ans de prison ferme».

En effet, poursuivis par la justice au côté de cinq autres responsables pour le préjudice causé aux citoyens et à l’entreprise suite à la mauvaise gestion de deux traversées, effectuées pour la première par le navire algérien Badji-Mokhtar 3 entre Marseille et Alger, mais aussi, selon les premières informations de presse, entre Skikda et Marseille par le navire Tassili II. Les constatations de la justice et les audiences avaient en ce sens montré que les navires avaient été «quasiment vides» lors des traversées des 1er et 2 juin, le navire Badji-Mokhtar, n’ayant transporté que 72 passagers et 25 véhicules alors que sa capacité est de 1 800 passagers et plus de 600 véhicules, et le navire Tassili II , n’ayant quant à lui transporté que 39 voyageurs et 21 véhicules pour une capacité de 1 300 passagers et plus de 300 véhicules.

Une situation qui avait suscité l’incompréhension au moment où un grand nombre de voyageurs étaient en attente et qui avait rapidement conduit au limogeage des responsables de la compagnie et l’ouverture d’une enquête dès le 10 juin en retenant les qualifications de «dilapidation délibérée» et «utilisation illicite des biens et des fonds publics», «abus de fonction» et «enrichissement illicite».

Quant aux arguments de la défense, mis en avant dès l’ouverture du procès début janvier, invoquant entre autres : le «manque de temps» pour la vente des billets, des «raisons techniques», ou encore un planning des traversées qui exigeait le retour du navire à Alger pour un autre voyage… Ils semblent avoir que très partiellement convaincu les juges. Ces derniers, qui ont en effet acquitté certains accusés selon l’APS, ont toutefois condamné la responsable de la Cellule de développement des systèmes informatiques, A. Fatima, à une peine «d’un an de prison avec sursis» tout en prononçant des peines de «dix ans de prison ferme» contre deux accusés en fuite Hamouche Aghiles et Oufar Malika. Des mandats d’arrêt international ont également été émis à l’issue du procès.

Articles similaires