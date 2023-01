La Cour d’Alger a ouvert hier la nouvelle procédure en appel dans l’affaire de dilapidation de près de 1 800 milliards au travers de projets d’infrastructures hydrauliques.

Les accusés, l’ex-ministre des Ressources en eau, et ancien directeur de l’agence des barrages et transferts, Arezki Berraki, et une trentaine d’anciens responsables et de personnalités morales dont des entreprises algériennes et étrangères, avaient pour rappel été condamnés en premières instance par le tribunal de Sidi M’hamed de 3 à 10 ans de prison ferme.

Affaire initiée par la justice suite à l’étude de la gestion et des conditions d’attribution de marchés par le secteur de l’hydraulique au cours des deux dernières décennies. L’une des principales «affaires» soulevée par le procès avait été les conditions d’attribution de très importants marchés de barrages, canalisation et infrastructures entre 2001 et 2006.

En effet, il est apparu selon l’accusation que certains projets attribués par l’Agence nationale des barrages à des entreprises étrangères, notamment, auraient été entachés d’irrégularités attribuées à une mauvaise gestion, et dont les conséquences avaient été l’enregistrement de retards de livraison, puis la conclusion de nouveaux contrats et de nouvelles dépenses. Et parmi les contrats cités dans la procédure judicaire, le grand barrage de Beni Haroun et plusieurs de ses infrastructures, le transfert des eaux dit «MAO» entre Mostaganem, Arzew et Oran, ou encore les systèmes d’alimentation en eau de la wilaya de Tlemcen et les barrages de Tiaret et Tizi-Ouzou. n

