Par Nadir Kadi

Le verdict de la sixième chambre de la Cour d’Alger a innocenté, hier, l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal et l’ancien ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, des charges qui pesaient contre eux dans l’affaire dite du groupe «Amenhyd». La décision, qui intervient quelques mois après le verdict en première instance du pôle économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed, condamnant les ex-responsables à 4 et 5 ans de prison, a également innocenté l’ancien wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, et réduit les peines contre les trois frères Chelghoum, propriétaires du groupe «Amenhyd» spécialisée dans les infrastructures hydrauliques, à un maximum de cinq ans de prison dont deux fermes, au lieu des huit ans décidées en première instance. Dossier qui avait retenu les charges de «dilapidation de deniers publics», «abus de fonction» et «octroi d’indus avantages pour permettre aux propriétaires du groupe Amenhyd d’obtenir des projets d’investissement». Le procès en appel a semblé suivre le même chemin que lors du traitement de l’affaire en première instance en janvier dernier. Le réquisitoire du procureur de la République avait, en effet, repris, le 11 avril dernier, l’argumentation entendue lors du procès au tribunal de Sidi M’hamed ; ainsi, les deux anciens ministres risquaient une peine de «huit ans de prison ferme assortis d’une amende d’un million de dinars». L’ancien ministre des Ressources en eau, en poste deux fois entre septembre 2012 et mai 2015, puis entre mai 2017 et avril 2019, ayant de surcroît usé de trafic d’influence et donné de fermes directives aux walis et aux directeurs de l’industrie des wilayas pour faciliter la tâche au patron d’Amenhyd, selon les déclarations de l’accusation reprises par la presse. Par ailleurs les frères Chelghoum, à qui il a notamment été reproché que «la société Amenhyd n’a pas respecté ses engagements vis-à-vis des délais de réalisation des projets liés au secteur de l’hydraulique qui sont passés de 22 mois à 41 mois», voient aujourd’hui leurs condamnations «réduites», et notamment pour le PDG du groupe, Djamel Eddine Chelghoum, condamné en première instance à une peine de «8 ans de prison ferme».

Quant aux soupçons de la justice qui avaient justifié l’ouverture de l’enquête et le lancement de la procédure contre les ex-responsables politiques, il s’est en substance agit d’accusations de recours injustifiés et abusifs, à la signature de contrats de type «gré à gré simple» pour la construction d’infrastructures hydrauliques à travers plusieurs régions du pays. L’accusation mettant en ce sens en avant les conditions de la passation d’un marché, en 2014, pour le raccordement de communes des wilayas de Bordj Bou-Arréridj, Bouira et M’sila au réseau d’alimentation en eau potable (AEP) ; le montant du projet, dépassant les 7,2 milliards de dinars, aurait nécessité, selon l’accusation, le passage par un appel d’offres, alors que les autorités de l’époque avaient placé les chantiers sous le caractère de «l’urgence» et l’avaient accordé à l’entreprise «Amenhyd» en collaboration avec l’entreprise publique Foremhyd.

