Le verdict du procès de l’homme d’affaires Ali Haddad sera rendu le 1er juillet. La mise en délibéré a été décidée par le juge d’audience du Tribunal de Sidi M’Hamed dans la soirée de samedi, après l’achèvement des plaidoiries des avocats. Ces derniers ont, deux jours durant, tenté de disculper leurs clients successifs qui encourent de très lourdes peines requises par le Procureur de la République lors de son intervention. Certains parmi les membres de la défense n’ont pas hésité à crier au «procès politique» intenté dans le cadre d’un «règlement de compte», ont-ils souligné. Abondant dans le même sens des plaidoiries, les mis en cause ont, lors de leur prise de parole à la fin de la séance, tous plaidé «innocent».

Pour rappel, sur le banc des accusés dans ce procès, consacré à une nouvelle affaire liée aux scandale qui ont caractérisé la gestion du pays durant l’ère Bouteflika, l’ex-patron du groupe ETRHB et ses deux frères, les deux ex-Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, neuf anciens ministres ainsi que de hauts cadres de l’Etat, dont deux ex-walis, sont poursuivis pour «corruption, conflit d’intérêts, dilapidation de deniers publics et mauvaise utilisation de la fonction».

Durant leur audition par le juge, les deux ex-ministres avaient, en plus de renier les charges retenues contre eux, mis tout ce qu’il leur arrive sur le dos de l’ex-président de la République et de son frère et conseiller Saïd. Les avocats ont eux aussi cité ces deux grands absents du procès consacré à Ali Haddad, connu pour avoir été l’un des plus proches des deux frères et de leur cercle restreint dans sa composante en termes de noms, mais ouvert à plusieurs listes de ministres, walis et autres hauts cadres ayant servi le système pour bien se servir.

Mais, bien que leur ombre a plané sur ce procès, qui a livré de nouveaux chiffres sur les dommages causés à l’économie algérienne durant près de deux décennies, ni Abdelaziz Bouteflika ni son frère Saïd, condamné

déjà à 20 ans de prison par la justice militaire, n’ont été appelés à la barre. Dans le cas de ce dernier, le juge a justifié cette non-convocation, en indiquant que «personne n’a demandé officiellement la présence de Saïd Bouteflika».

A l’instar des procès qui ont eu lieu à ce jour dans le cadre des affaires de corruption d’hommes d’affaires et de hauts responsables au sein de l’Etat, le verdict de cette affaire s’annonce lourd pour les prévenus. Ceci d’autant que le réquisitoire du représentant du ministère public n’a pas du tout été tendre avec eux. Bien au contraire, la partie civile a encore frappé fort pour requérir 18 ans de prison contre Ali Haddad et 15 ans de prison ferme contre Ouyahia et Sellal, 20 ans contre Abdeslam Bouchouareb, actuellement en fuite, 12 ans contre Amar Ghoul, 10 ans contre Abdelkader Kadi et les frères Haddad, 8 ans de prison ferme contre Youcef Yousfi, Mahdjoub Bedda, Boudjemaâ Talaï, Abdelghani Zaâlane et Amara Benyounès. Des peines de 5 ans ont été requises contre plusieurs autres anciens cadres de l’administration.

A noter qu’au même jour du verdict du procès Haddad s’ouvrira un autre procès consacré aux mêmes pratiques de corruption qui se sont épanouies sous la houlette de l’ancien système. Il s’agit du procès de Mahieddine Tahkout qui se tiendra également au Tribunal de Sidi M’hamed, le 1er juillet. Il devait avoir lieu le 22 juin mais a été reporté par le juge en raison de l’absence de l’accusé principal et de l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia. Mahieddine Tahkout est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation en lien avec la corruption, dont «obtention de privilèges, d’avantages et de marchés publics en violation de la législation». Plusieurs responsables et anciens ministres sont également poursuivis dans ces affaires. <

Articles similaires