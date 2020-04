Le Tribunal de Sidi M’hamed près la Cour d’Alger a reporté au 11 mai prochain le procès des deux hommes d’affaires Ali Haddad et le Directeur général du groupe Sovac de montage automobile, Mourad Oulmi. C’est du moins ce qu’ont annoncé, hier, les avocats du Collectif de défense des deux hommes qui devaient comparaître devant le juge pour plusieurs accusations en rapport avec des affaires de corruption. En effet, Ali Haddad et Mourad Oulmi sont poursuivis pour obtention, en violation de la législation, de privilèges, d’avantages et de marchés publics. D’autres ex-hauts responsables sont tout autant poursuivis à l’instar des deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, les deux anciens ministres de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi et Bedda Mahdjoub, l’ancien ministre du Commerce, Ammar Benyounès, l’ex-ministre des Transports, Abdelghani Zaalane, ainsi que d’anciens walis, dont celui d’Alger, Abdelkader Zoukh. Il faut dire que les deux hommes d’affaires en question n’ont pas été ramenés de la prison d’El Harrach, seuls leurs avocats étaient présents au Palais de justice, selon nos informations, en raison de mesures de quarantaine et de confinement. La présence a été limitée aux autorités judiciaires et à la défense. Concrètement parlant, Ali Haddad est accusé d’avoir obtenu des avantages indus dans le but de mettre la main sur 275 marchés publics, 452 crédits bancaires ainsi que l’achat d’actions d’une cimenterie appartenant au groupe Gica. Mourad Oulmi, le patron du groupe Sovac, est également poursuivi pour l’obtention d’indus avantages. A suivre. N. B.

Articles similaires