La police des frontières (PAF) de l’aéroport international Houari-Boumediene d’Alger ont procédé, lors de deux opérations distinctes, à l’arrestation de deux (2) passagers, l’un à destination de Barcelone (Espagne) et l’autre d’Istanbul (Turquie), et à la saisie de 85000 euros, a indiqué mardi un communiqué des services de la Sûreté nationale. «La police des frontières (PAF) de l’aéroport international Houari-Boumediene ont arrêté, en début de semaine, lors de deux opérations distinctes, deux (2) passagers, l’un à destination de Barcelone et l’autre à destination d’Istanbul», a précisé la même source. «55000 euros ont été saisis sur le passager à destination de Barcelone, et 30000 euros sur le deuxième passager à destination d’Istanbul», a souligné le communiqué, ajoutant que les deux (2) suspects ont été présentés devant les juridictions compétentes, pour violation des règles de transfert des capitaux depuis et vers l’étranger».

