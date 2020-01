Les services de la police des frontières (PAF) de l’aéroport international Houari-Boumediene ont déjoué récemment une tentative de transfert illicite de plus de 37 000 euros par un individu en partance pour Istanbul (Turquie), a indiqué, hier, la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. «Les services de la PAF de l’aéroport international Houari Boumediene ont procédé, durant les derniers jours, à l’arrestation d’un individu pour infraction à la législation relative à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, qui s’apprêtait à quitter le territoire national en direction d’Istanbul avec en sa possession un montant non déclaré estimé à 37 700 euros», précise la même source.

