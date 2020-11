Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a décidé la levée, dès dimanche 6 décembre, de la mesure de suspension des services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique, a annoncé lundi un communiqué des services du PM. Cette mesure concernera la totalité des dessertes de/vers les wilayas du sud du pays et, dans une première étape, 50% des vols desservant celles du nord du pays, précise le communiqué. La décision vient en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et l’autorité sanitaire, souligne la même source. La levée de la mesure de suspension des services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique « demeure tributaire de la mise en œuvre et du strict respect des protocoles sanitaires spécifiques aux aéroports et à bord des aéronefs, élaborés sur la base des recommandations des autorités de l’aviation civile et adoptés par le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) », note le communiqué. A ce titre, les compagnies nationales de transport aérien sont chargées de multiplier les campagnes d’information en direction des usagers sur les mesures de prévention et de protection contenues dans les protocoles sanitaires et exigées pour les opérations d’embarquement et de transport.

