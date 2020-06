Le début du déconfinement en Algérie a commencé, dans des conditions prudentes mais qui interpellent. Au fur et à mesure des étapes prévues pour un retour vers l’activité d’avant, de tous les secteurs, commencent à poindre des difficultés qui n’hésiteront pas à se muer en adversité. Le non-respect d’une grande partie des citoyens de la principale mesure de protection, à savoir le port obligatoire du masque, reste une marque du peu de cas fait aux règles qui fondent la vie commune. Les Algériens respectueux des règles sont aujourd’hui perplexes. Comment poursuivre l’effort sanitaire alors que son propre voisin se contrefiche éperdument de cette règle, affichant même un certain dédain. Les autorités se doivent de redoubler de rigueur concernant des règles de protection pour le plus grand nombre, des règles qu’il serait illusoire de n’appliquer qu’à une minorité. Il ne sert à rien qu’une partie seulement de la population respecte les règles de distanciation et le port du masque dans l’espace public. Le masque descendu au menton ou caché dans la poche (on ne se sait jamais) dénote d’un véritable déni des lois dans notre pays. Dans la perspective de la construction de la nouvelle Algérie, censée être basée sur l’application des règles et la citoyenneté, c’est de mauvais augure. Il ne faudrait plus se faire d’illusion. Les prochaines semaines, voire prochains mois, seront décisifs dans le traitement d’une pandémie qui semble partie pour durer et faire partie des pathologies communes. Il était prévu que les pays dans lesquels la discipline faisait défaut seraient les plus à même d’avoir des difficultés à imposer de strictes habitudes de vie. Il est indéniable que nous allons véritablement vers des périodes très difficiles dans l’application de règles sanitaires et sociales dans l’espace social. Pourtant, la voie semble obligatoire. Le coronavirus, qui enregistre une diminution dans le monde, n’a pas été vaincu et aucun remède efficace n’est aujourd’hui à portée. Et une possible nouvelle vague est loin d’être écartée