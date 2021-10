Une quantité de 20 300 comprimés psychotropes a été saisie par les services de Sûreté de la wilaya d’Adrar lors d’une opération menée en coordination avec les différents corps de sécurité, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communication et des relations publiques de cette instance sécuritaire.

Cette opération a été exécutée suite au démantèlement d’un réseau criminel activant dans le trafic illégal de psychotropes au niveau de la wilaya, selon la même source. Trois téléphones portables, dont un satellitaire (Thuraya), et un véhicule tout-terrain utilisé par cette bande criminelle ont été également saisis, a-t-on expliqué. Deux individus impliqués dans cette affaire ont été interpellés et présentés devant les instances judiciaires, a-t-on précisé.

Articles similaires