Des images éblouissantes que celles de flaques nichées aux pieds des dunes, produites par les dernières pluies qui ont frappé la ville de Timimoun dimanche soir.

Des dunes dorées et recouvertes d’une eau transparente brillant sous le soleil… C’est l’image offerte, lundi matin, aux habitants de la ville de Timimoun, située à 200 km au nord-est du chef-lieu de la ville d’Adrar.

Les pluies orageuses qui ont frappé certaines régions de la wilaya d’Adrar ont laissé des paysages éblouissants résultant des cumuls d’eau formant de belles flaques d’eau de plusieurs dizaines de profondeur aux pieds des dunes de sable. Un paysage rare et sublime qui vous donne l’impression de traverser des petites îles en plein océan. Un paysage rare et féerique qui a fait oublier à la population un peu de sa souffrance suite aux inondations et dégâts causés par ces dernières intempéries.

Loin de la beauté du paysage, des maisons et des habitations d’argile se sont effondrées dans le vieux Ksar de Timimoun. Heureusement, aucune perte de vie à déplorer. Des dégâts matériels et des infiltrations d’eau dans des habitations ont été enregistrés, selon un communiqué de la wilaya d’Adrar, qui fait état, entre autres, de l’effondrement des murs de deux maisons adjacentes à la vieille mosquée à l’intérieur du Ksar, deux poteaux électriques tombés, obstruction des canaux d’assainissement et la formation de flaques d’eau sur les chaussées rendant la circulation impossible.

Articles similaires