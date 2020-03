Un service de traitement par radiothérapie a été mis en service mardi soir au niveau du Centre anticancéreux d’Adrar. Doté d’équipements modernes, le nouveau service, qui est encadré par un staff ayant bénéficié d’une formation intensive au niveau de divers CAC du pays, et même à l’étranger, dans des spécialités nécessaires à son fonctionnement, épargnera aux malades de la région les contraintes de déplacement hors wilaya pour leurs soins, a indiqué le directeur du CAC d’Adrar, Abdallah Bahti. Un jumelage a été mis en place entre le CAC d’Adrar et celui de Batna, au vu de l’expérience dans le domaine acquise par ce dernier, avec l’inscription de 10 malades pour leur traitement, à raison de trois séances chacun.

Le directeur de wilaya d’Adrar du secteur de la Santé, Abdelkader Amri, a mis l’accent sur la nécessité d’intensifier l’action de prévention contre le cancer, en dépit de l’existence de ce CAC d’envergure régionale, annonçant, par ailleurs, l’acquisition prochaine d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour l’établissement et l’ouverture d’une antenne de la Pharmacie centrale pour l’approvisionnement en médicament anticancéreux.

Lors de la mise en exploitation du nouveau service, le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a valorisé le défi relevé par le jeune staff médical chargé de son encadrement et a appelé aussi à la préservation de cet acquis, avant d’annoncer le renforcement de cette structure de santé d’une cinquantaine de logements de fonction destinés aux praticiens spécialistes. De son côté, A.Tayeb (malade cancéreux) a grandement salué l’initiative qui «épargne aux malades les désagréments du déplacement hors wilaya pour leurs soins, en plus avec un coût dépassant les 40.000 DA», appelant, au passage, à accompagner les cadres du CAC par les différents partenaires en vue de leur permettre de remplir au mieux leur mission.

