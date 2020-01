Pas moins de 126 enfants de la wilaya d’Adrar vont bénéficier de consultations médicales en cardiologie et dermatologie, entamées jeudi au niveau de l’établissement public hospitalier EPH-Abdelkrim Derghouma et la polyclinique «Tellilen» à Adrar, à l’initiative de l’association «El-Gheïth El-Kadim» d’aides aux malades. Menées par des praticiens spécialistes d’Alger, venus combler le déficit accusé localement dans certaines spécialités, ces consultations, prévues sur trois jours, pour se poursuivre dans la wilaya de Timimoune, visent à venir en aide aux malades nécessiteux et leur épargner les longs déplacements vers les structures hospitalières du Nord du pays, a indiqué le président de l’association, Toumi Abderrahmane. L’association a réparti les malades sur les deux structures de santé précitées dans le but de faciliter la tache au staff médical, sachant que les consultations concernant les maladies cardiaques sont prévues au niveau de l’EPH-Abdelkrim Derghouma, alors que pour les maladies dermatologiques elles se tiennent à la polyclinique Tellilen. Le cardiologue Amalou Sid-Ali a indiqué que l’initiative vise à consolider les efforts menés pour une meilleure prise en charge des malades, d’autant que les moyens matériels sont disponibles dans la région. Il a fait état, néanmoins, de l’examen de certains cas requérants des interventions à cœur ouvert devant se faire dans d’autres structures du pays, en l’absence de cette spécialité dans la région. Ces cas nécessitent des interventions de ce type pour faciliter la circulation sanguine, a expliqué le Pr Amalou, ajoutant que cette initiative sera suivie d’une session de formation en direction des médecins locaux pour leur faire acquérir l’expérience dans la prise en charge de ce type de malades. n

