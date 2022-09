Le chef de l’Etat a procédé hier à un important changement dans le corps des walis et walis délégués. Dix-neuf d’entre eux ont été remerciés dans le contexte marqué par le récent remaniement gouvernemental et l’arrivée d’un nouveau ministre de l’Intérieur. Ancien médiateur de la République, Brahim Merad avait mis en évidence les difficultés qu’avaient certains hauts fonctionnaires de l’Exécutif à l’échelle des collectivités locales à bien mener leur mission à développer l’investissement et l’économie.

PAR NAZIM BRAHIMI

Un mouvement de fond dans le corps des walis a été opéré hier par le chef de l’Etat et qui a été marqué par la fin de mission signifiée à pas moins de 16 walis et 3 walis délégués. Ce changement intervient une semaine après la passation de pouvoir au niveau du ministère de l’Intérieur qui a vu Brahim Merad jusque-là médiateur de la République succéder à Kamel Beldjoud auquel a été confié le département des Transports.

Ce nouveau mouvement dans le corps des walis intervient 13 mois après celui opéré le 25 août 2021 et dans lequel il a été mis fin à la fonction de 6 walis : Mahmoud Djamaâ, (Tizi Ouzou), Abdelkader Bensaid (Skikda), Ahmed Abdelhafid Sassi (Constantine), Kamel Touchène (El Bayadh), Idir Medebab (Naâma), Mehdi Bouchareb (In Guezzam).

Il a été procédé dans le même mouvement à la nomination de 13 walis : Kamel Eddine Karbouche (Béjaia), Mohamed Saïd Ben Kamou (Béchar), Djilali Doumi (Tizi Ouzou), Ammar Ali Bensaad ( Djelfa), Abdelaziz Djouadi (Saïda), Houria Meddahi ( Skikda), Labiba Ouinaz, (Guelma), Messaoud Djari (Constantine), Said Saayoud (Oran), Farid Mohamedi (’El Bayadh, Ahmed Maabad (Tipaza), Derradji Bouziane (Naâma) et Fayçal Amrouche (In Guezzam).

Entre ces deux mouvements, celui d’hier et du 25 août 2021, il y a eu un léger mouvement, le 17 novembre 2021 et qui a concerné 3 walis nommés. Il s’agit d’Aboubekeur Seddik Boucetta, Mustapha Aghamir, Ahmed Belhadad, respectivement nommés walis de Tipaza, Ouargla et Illizi.

Le présent changement peut, selon toute vraisemblance, porter la griffe du désormais nouveau ministre de l’Intérieur qui a eu à exercer la fonction du médiateur de la République après avoir été chargé du dossier des zones d’ombre à la Présidence de la République. L’ancien médiateur de la République, Brahim Merad avait mis en évidence les difficultés qu’avaient certains hauts fonctionnaires de l’Exécutif à l’échelle des collectivités locales à bien mener leur mission à développer l’investissement et l’économie.

Dans une allocution lors la cérémonie de passation de pouvoirs tenue au siège du ministère, M. Merad a affirmé qu’il s’agit «d’une responsabilité à assumer dans le cadre d’une seule équipe dont l’objectif suprême est de servir la patrie»

Il a estimé, par la même occasion, que «la consécration de la bonne gouvernance constitue la pierre angulaire pour l’édification de l’Algérie nouvelle», insistant sur «la poursuite de la numérisation du secteur en allant de l’avant vers l’E-administration».

Le remaniement pourrait aussi être prévu pour la période précédant la rentrée sociale si l’on tient compte, d’une part, de la tendance du chef de l’Etat à opérer régulièrement des mouvements dans le corps des walis, et, à l’insatisfaction qu’expriment, de façon crue ou tacitement, aussi bien le président de la République, le Premier ministre et l’ancien ministre de l’Intérieur, quant à l’action des walis.

D’autant plus que la période estivale qui s’achève n’a pas manqué d’étaler de nombreuses lacunes en matière de gestion de la collectivité locale. Sans compter les situations de crise vécue pendant la même période, notamment les feux de forêt et leurs lots de victimes et de ravage contre le patrimoine forestier.

Ce remaniement intervient par ailleurs une année après la rencontre walis-gouvernement, tenue en septembre 2021 et à l’ouverture de laquelle, le président Tebboune avait rassuré les walis en leur déclarant que «rien ne justifie la crainte de prendre des initiatives».

Le président de la République a souligné que cette rencontre constituait une occasion pour «procéder à l’évaluation, au redressement et à la prospective des efforts à prévoir en vue d’atteindre les objectifs tracés à court, moyen et long termes dans le cadre du processus de concrétisation de l’Etat de droit, la mise en place des règles de la gouvernance, la garantie de l’équité sociale et le rééquilibrage régional». n