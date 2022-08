PAR INES DALI

La bureaucratie continue d’empoisonner le quotidien des citoyens. Elle est omniprésente dans les administrations. Il n’y en a pratiquement pas une qui est épargnée et où le citoyen ne se retrouve pas confronté à des pratiques censées être révolues.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui s’est longuement exprimé sur ce fléau qui tarde à être éradiqué ou, du moins, atténué, en a dressé un constat sévère, affirmant que «l’Etat punira tous ceux qui favorisent la prolifération de la bureaucratie au sein de l’Administration pour entraver son fonctionnement».

Il a souligné que la bureaucratie est «ancrée dans les mentalités», lors de sa rencontre périodique avec la presse nationale, diffusée dimanche soir sur les différentes chaines de télévision, ajoutant que la bureaucratie «n’est autre qu’un ensemble de pratiques autoritaires et même suspectes, accumulées depuis 30 à 40 ans par des individus». Il a tenu à préciser qu’«il ne s’agit pas de tous» les fonctionnaires de l’Administration, car il s’en trouve parmi eux ceux qui sont intègres. «Mais il y en a d’autres, des individus si bien introduits dans le système administratif, à tel point qu’ils sont devenus presque le Pouvoir». Le Président a même qualifié leurs agissements d’une sorte «d’Etat dans l’Etat», tout en assurant : «Nous les avons à l’œil !».

La bureaucratie qui gangrène les administrations est devenue une pratique tellement courante que les Algériens ne savent plus à qui s’adresser pour s’en plaindre. Seule «la modernisation de l’Administration» par la numérisation et un nouveau mode de management pourrait y venir à bout, ont récemment affirmé les spécialistes en la matière, à l’occasion d’une journée d’étude organisée à l’Ecole nationale d’administration (ENA).

Le Président a cité de nombreux exemples de mauvaises pratiques dont il a eu écho et qui sont, selon lui, «incompréhensibles». Comme lorsqu’un citoyen qui se présente dans une admiration et insiste pour avoir son droit – dans une APC, ou wilaya ou autre – et lorsque le ton monte entre lui et le préposé au guichet, il s’entend répliquer par ce dernier : «Va te plaindre à Tebboune !».

«Est-ce admissible» un tel comportement envers un quelconque citoyen ? s’est demandé le Président, avant de répondre : «C’est ce genre de comportements qui remplit les prisons, et on vient nous dire que c’est de la liberté d’expression !». Ce n’est pas un cas isolé mais ce sont des pratiques à répétition. Le citoyen se voit rabroué et ses droits bafoués, alors qu’il ne fait que demander son droit le plus absolu dans une administration dont la raison d’être est justement d’être au service du citoyen.

Ce n’est pas tout. Les pratiques déjà vues et dont les auteurs ont été sanctionnés n’ont pas encore disparu. L’histoire d’une personne travaillant au niveau de la compagnie aérienne Air Algérie qui a effrontément dit à un voyageur qu’elle ne lui attribuerait pas un siège même si l’avion devait décoller sans aucun voyageur s’est répétée. Selon toute vraisemblance, le Chef de l’Etat en a eu écho également, puisque c’est lui-même qui l’a raconté pour illustrer son propos sur l’abus de pouvoir de certains employés. Récemment, un avion sur les lignes intérieures, en partance d’Oran vers une ville du Sud, a décollé «à moitié vide», avec «100 sièges disponibles» parce qu’un employé, dont il n’a pas divulgué le rang, a privé un groupe de jeunes de monter à bord pour motif de «joutes verbales».

Il y a, également, eu récemment ce bateau d’une capacité de plus de 1500 voyageurs qui a effectué une traversée à partir d’un port à l’étranger vers un port algérien avec seulement 82 personnes à bord, et ce, alors que des familles entières étaient restées à quai, à l’étranger. Ce fut carrément un scandale que l’ensemble des Algériens ont dénoncé, notamment ceux qui voulaient rentrer au pays pour y passer les vacances et voir leurs familles.

«Ce sont autant de pratiques qui créent une atmosphère électrique au sein de la société, juste pour qu’on dise ‘’c’est cela l’Algérie nouvelle à laquelle vous croyez’’», a commenté le Chef de l’Etat sur un ton colérique. Selon lui, ces pratiques sont faites «délibérément», mais «gare à celui qui se fait prendre !», a-t-il prévenu. «Celui qui dit mériter dignité et respect doit commencer par respecter le peuple et les lois de la République», a affirmé le Président Tebboune. Dans ce chapitre, le non-respect des décisions et des lois est visible un peu partout et les hautes autorités du pays ne semblent pas l’ignorer. «Des décisions sont examinées par le gouvernement et approuvées en Conseil des ministres, mais leur mise en œuvre sur le terrain est entravée. Elles restent sous le coude» au niveau de l’Administration, a déploré le président de la République.

Mohamed Chérif Belmihoub, enseignant à l’ENA, a relevé, lors de la journée d’étude tenue la semaine dernière sur les enjeux et défis de l’Administration publique, que «l’individu travaillant dans une Administration interprète et agit à sa guise lorsqu’il trouve des zones d’incertitude», tout en précisant qu’il faut «séparer la bureaucratie de l’administration, car la bureaucratie est le management de l’administration et c’est ce management qui est en cause aujourd’hui».

La bureaucratie qui gangrène l’Administration pratiquement à tous les niveaux a encore de beaux jours devant elles. Les mentalités, hélas, ne changeront pas du jour au lendemain, à moins de complicité moindre, d’un contrôle rigoureux et d’une autorité forte. n

