Face à une augmentation inquiétante du nombre quotidien de contaminations à la Covid-19, et au moment où il est loisible de constater un certain relâchement dans le respect des gestes barrières, la commission ministérielle de la fetwa a lancé un appel articulé sur la morale religieuse pour une adhésion aux mesures barrières dans la lutte contre la pandémie.

Soulignant l’importance des Services publics et leur lien avec les finalités de la Charia, la Commission a mis en avant l’impératif d’apprendre de la culture des services «comment faire prévaloir l’intérêt général sur l’intérêt personnel, tel que prôné par les fondements et les principes de la Charia».

«En cette conjoncture épidémiologique, chaque citoyen est appelé au respect total et strict des gestes barrières dans l’intérêt général, qui doit primer sur les intérêts particuliers étroits», préconise la commission de la fetwa.

Cette dernière a ajouté dans son appel, qui vient renforcer celui des médecins, que «si l’atteinte aux droits privés fait partie des péchés capitaux (Al-Kaba’ir), l’atteinte au Service public est plus grave encore, car présentant un tort à l’ensemble de la Ouma».

C’est pour ces raisons que la même commission œuvre, à travers la parole religieuse, au respect des consignes affichées dans les espaces communs et à une «implication positive» dans les lieux et administrations publics.

Il s’agit aussi, suggère-t-elle, de s’abstenir de relayer toute «fausses informations (Fake news)» sans une «vérification auprès des parties compétentes», recommandant auprès des citoyens un soutien aux efforts du personnel de santé, cette « armée blanche» qui se bat pour la protection de la vie des citoyens, en se positionnant en premières lignes de la lutte contre la Covid-19, souligne la commission.

Cette commission, pour rappel, avait appuyé, à la mi-juin, la décision des autorités politiques de maintenir fermées les mosquées alors que des voix parmi les milieux religieux tenaient à leur réouverture.

En dépit des résultats positifs par l’Algérie dans la lutte contre cette épidémie, ce qui avait permis une levée partielle du confinement à domicile, et la reprise de certaines activités, les experts de la santé publique, qui connaissent la réalité de la situation en Algérie, affirment que les conditions ne permettent pas la reprise de toutes les activités, particulièrement celles qui reçoivent un nombre important de personnes, et qui se déroulent dans des milieux confinés, comme les mosquées», avait expliqué la commission de la Fetwa dans un communiqué.

