Les actionnaires de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont fait savoir, dans un communiqué publié hier 13 juillet, qu’ils approuvaient la demande d’adhésion de l’Algérie à l’institution financière multilatérale. Une «première étape» d’un processus entamé en mars dernier par une demande officielle des autorités algériennes, désireuses «d’accéder au statut de pays bénéficiaire des services de financement et de conseil de la BERD». Le président par intérim de la BERD, Jürgen Rigterink, déclare ainsi : «Nous sommes très fiers et heureux d’accueillir l’Algérie en tant que tout récent membre. J’ai hâte d’amorcer les travaux dans le pays dès que nos actionnaires auront pris la décision définitive. Notre objectif est de libérer le potentiel de l’Algérie, en particulier dans le secteur privé, pour créer des emplois et promouvoir un développement durable.»

Adhésion qui devra encore être confirmée, ajoute le communiqué : «L’Algérie devra remplir certaines conditions avant que le processus d’adhésion puisse se conclure» ; des conditions non précisées dans le communiqué mais, généralement, liées au respect des principes de la démocratie pluraliste et de l’économie de marché. Le bénéfice direct pour le pays, en plus «d’importantes ressources financières», serait ainsi d’être intégré aux programmes d’expertise technique et des services de conseil. Le communiqué précise, plus spécifiquement, que dans le cas d’une éventuelle adhésion complète de l’Algérie, «la Banque rechercherait des opportunités de stimuler la compétitivité du secteur privé, d’encourager une offre d’énergie durable et d’améliorer la qualité et l’efficacité des services publics dans le pays».

Le document faisant notamment savoir qu’un total de 12 milliards d’euros a déjà permis le financement de 260 projets dans les pays de la région Semed (partie orientale et méridionale du bassin méditerranéen). Les principaux axes et domaines de développement privilégiés aujourd’hui par la banque basée à Londres étant les ressources naturelles, les institutions financières, les agro-industries, les industries manufacturières, «ainsi que les infrastructures, notamment pour améliorer les services d’électricité, d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées dans les communes, ou de transport». La BERD est déjà très présente dans la région avec des investissements et programmes d’appui aux réformes des politiques en Egypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc, en Tunisie, ou encore en Cisjordanie et Ghaza.

L’institution financière a été créée, pour rappel, en 1991, en orientant alors son action vers le secteur privé naissant d’ex-pays européens de l’Union soviétique. <

