Dans un entretien accordé à Marca, Emmanuel Adebayor, âgé de 36 ans et actuellement sans club, est revenu sur sa carrière et son court passage au Real Madrid. L’attaquant togolais en a profité pour faire l’éloge de José Mourinho dont il a gardé un grand souvenir.

Il se fait désormais rare dans les médias. A 36 ans, Emmanuel Adebayor le sait, la fin de carrière s’approche. Actuellement sans club après une saison perturbée par le coronavirus au Paraguay (Club Olimpia), l’attaquant togolais a accordé un entretien au quotidien sportif AS dans lequel il s’est principalement attardé sur son passage au Real Madrid. Un épisode court (prêt de six mois à partir de janvier 2011), mais intense dans la carrière de l’intéressé et rendu possible par un homme : José Mourinho.

« J’aime beaucoup Mourinho, nous avions une bonne relation. C’est lui qui m’a fait venir à Madrid, alors que ce n’était pas facile de me trouver une place là-bas. L’unique trophée de ma carrière, la Coupe du Roi, je l’ai gagné avec lui à Madrid. Bien qu’il soit à Tottenham maintenant, je lui souhaite le meilleur. C’est le plus grand entraîneur de l’histoire du football », a estimé Adebayor, dithyrambique.

