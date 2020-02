A 35 ans, Emmanuel Adebayor va découvrir une nouvelle expérience footballistique au Club Olimpia au Paraguay. Un pays qui l’a accueilli comme une véritable rock star vendredi. Aux cris de «Manolito» et «Adebayor!», des centaines de fans de l’Olimpia, quadruple champion en titre du Paraguay, ont chaleureusement accueilli à l’aéroport l’attaquant togolais Emmanuel Adebayor. Celui qui était surnommé «Manolito» à Madrid a brandi un drapeau aux couleurs du club avec l’inscription «Ya estoy aqui!» («Je suis là!») et le numéro 25. L’arrivée d’un joueur de cette envergure est un évènement dans ce pays d’Amérique du Sud.

Il évoluera aux côtés de son ex-coéquipier à Manchester City, l’attaquant paraguayen Roque Santa Cruz, 38 ans, meilleur buteur de la saison 2019 au Paraguay et qui porte le numéro 24. «Je viens pour me battre pour le championnat et la Copa Libertadores», a déclaré l’ex-attaquant du Real Madrid et de Manchester City dans un message en anglais. Il aura le plus gros salaire de l’histoire du football paraguayen, a admis le trésorier de la formation, Miguel Brunote.

Le Club Olimpia, une des formations de la capitale Asuncion, fait partie du groupe G de la Copa Libertadores, au sein duquel il affrontera les Brésiliens de Santos, le club argentin de Defensa y Justicia et les Equatoriens de Delfin. «Adebayor ne vient pas en vacances», a souligné le président de l’Olimpia, Marcos Trovato, après avoir invité les supporters du club à la présentation de l’attaquant de pointe et des autres recrues récentes, dont Derlis Gonzalez, ancien attaquant du Dynamo Kiev. Le Togolais formé au FC Metz, finaliste de la Ligue des champions 2004 avec Monaco, était sans club depuis décembre et la résiliation de son contrat avec le club turc de Kayserispor.

Un nouveau tournoi au Qatar avec la Belgique, la Croatie, le Portugal et la Suisse

Pendant la trêve internationale en mars prochain, un tournoi amical, le «Tournoi international Qatar Airways», sera organisé au Qatar entre la Belgique, la Croatie, le Portugal et la Suisse. C’est un nouveau tournoi qui fait son apparition dans le calendrier international. Même si on ne sait pas encore s’il sera renouvelé à l’avenir, le «Tournoi international Qatar Airways» aura lieu en mars prochain au Qatar pendant la trêve internationale, à deux ans du Mondial 2022, entre quatre sélections phares européennes : le Portugal, champion d’Europe 2016, la Belgique, troisième de la Coupe du monde 2018, la Croatie, finaliste du dernier Mondial, et la Suisse. Pendant ce tournoi, chaque équipe jouera trois rencontres.

