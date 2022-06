Une opération pour le recouvrement des créances détenues auprès des abonnés de l’Algérienne des eaux (ADE), estimés à neuf cent quarante vingt dix (990) millions de DA, a été lancée par l’unité de Médéa, a-t-on appris dimanche auprès de cette entreprise. Les dettes cumulées par les administrations, les collectivités locales, les industriels et les commerçants représentent les deux tiers des créances, soit un total de 690 millions de DA, alors que le montant des créances détenues auprès des abonnés ordinaires s’élève à 300 millions de DA, a expliqué la chargée de communication de l’ADE, Nadia Madani. L’opération de recouvrement vise à renflouer les caisses de l’entreprise, privée de recettes financières indispensables pour le maintien de son équilibre budgétaire et le développement de ces activités, a-t-elle souligné, assurant que le manque à gagner actuel «entrave le lancement de projets d’investissement et de modernisation de l’infrastructure de production et de distribution d’eau potable». Des agents de recouvrement des services financiers de l’ADE effectuent un travail de «porte-à-porte» pour informer les ménages, qui cumulent plusieurs factures impayées, de l’obligation de régulariser leurs situations financières vis-à-vis de l’entreprise et les inciter à prendre attache avec les agences commerciales en vue de bénéficier d’un échéancier de paiement, a indiqué Nadia Madani. Des démarches sont également menées en direction des grands débiteurs pour le règlement des créances et éviter le recours aux coupures de l’alimentation en eau, a-t-elle noté, ajoutant que des facilités de paiement leur sont accordées en fonction du montant des sommes dues.

