La pandémie inédite de coronavirus aura déstabilisé l’économie du monde et aucun pays ne semble échapper à un état de ralentissement imposé par une déferlante d’inquiétude sur la santé du plus grand nombre. Il faudrait désormais apprendre à vivre avec cette menace sanitaire permanente et adapter l’économie à cette situation nouvelle. Il s’agit aujourd’hui de faire dans la rationalisation des dépenses et faire preuve d’ingéniosité dans la gestion économique future. La gestion de la baisse des recettes, notamment celles liées aux hydrocarbures, induit irrémédiablement une poursuite des efforts dans les dépenses. La crise des prix du pétrole devrait être aujourd’hui utilisée comme un déclic pour passer sérieusement vers une nouvelle ère de notre économie nationale. Une ère qui devrait reposer sur les possibilités internes particulièrement importantes et diversifiées. Il n’y a pas de pays sous-développés, mais des pays mal gérés dit la devise bien connue des spécialistes. Nous nous devons de nous attaquer sérieusement au mal le plus terrible qui ronge nos rouages : la mauvaise gestion. C’est un passage obligé pour faire le grand bond vers l’avant que cette situation inattendue pourrait favoriser. Il faudrait désormais bien utiliser le choc Covid afin d’adopter de nouvelles habitudes permettant de mieux utiliser ses potentialités économiques et à diminuer la consommation effrénée notamment de produits manufacturés importés. La réalité nouvelle favoriserait un tremplin pour se lancer vers des évidences économiques originales, avec des règles nouvelles. La présente réalité induite par la pandémie internationale et les nouvelles nécessités sanitaires mondiales devrait déjà pousser à réfléchir à des rapports économiques inédits tant à l’intérieur qu’avec les partenaires étrangers. Le monde est visiblement appelé à entamer un changement graduel après ce séisme mondial. Tachons d’y être des acteurs agissants et non pas des spectateurs subissant.

