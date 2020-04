La suspension des activités des espaces de culture et des établissement sous tutelle du ministère de la Culture, prises dans le cadre de la prévention contre la propagation du Covid-19, ont été prolongées jusqu’à nouvel ordre, a indiqué le département ministériel vendredi dans un communiqué. « Les responsables des espaces de culture et des établissements sous tutelle activant dans tous les domaines culturels y compris le secteur cinématographique ont été signifiés de la suspension des activités jusqu’à nouvel ordre, et ce dans le cadre des mesures prises par le ministère de la Culture depuis l’apparition du nouveau coronavirus« , a précisé le communiqué. Dans ce cadre, le ministère dit porter à la connaissance de l’ensemble des professionnels que « les autorisations de tournage de films cinématographiques et documentaires délivrées par la Direction du développement et de la promotion des arts sont gelées jusqu’à la fin du confinement« , a ajouté le communiqué. Soulignant que les producteurs contrevenants s’exposeront aux peines prévues par la loi, le ministère de la Culture a appelé l’ensemble des acteurs du secteur cinématographique à se conformer à ces mesures pour éviter la survenance de tout incident.

