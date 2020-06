L’intention des pouvoirs publics d’indemniser les commerçants, dont l’activité serait fortement impactée par les mesures de confinement dues au coronavirus, ne semble pas convaincre l’Organisation nationale de l’entreprise et de l’artisanat (Onea).

Cette dernière veut aller bien au-delà d’une simple opération d’indemnisation. Elle réclame un accompagnement financier de nature à générer une viabilité des activités des commerçants et artisans.

En effet, l’Onea souhaite que l’Etat accompagne les commerçant et artisans, porteurs de projet, et mène les entreprises vers la rentabilité et la réussite. Le président de cette organisation, Mustapha Roubaine, a exprimé dans une déclaration à Reporters son souhait de voir les autorités publiques apporter leur aide aux commerçants capables de s’investir dans un projet afin de contribuer au développement des activités commerciales et à l’essor de l’économie nationale. «Notre organisation patronale demande des facilitations au profit des commerçants et artisans porteurs de projet pour qu’ils puissent se lancer dans une activité de nature à booster l’économie nationale et non pas de penser uniquement à l’indemnisation des commerces impactés négativement par les mesures du confinement», estime le président de l’Onea.

L’Etat envisage, en effet, de lancer des concertations avec des associations de commerçants pour déterminer les catégories les plus touchées par l’épidémie et d’examiner par la suite les modalités d’indemnisation. Dans une récente déclaration, El Hadj Tahar Boulenouar, président de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens (Anca), a indiqué que près de 80 000 commerçants ont cessé, changé d’activités ou versé dans l’informel et beaucoup de travailleurs ont perdu leur source de revenus en raison de la pandémie du coronavirus.

C’est dans ce contexte, que les autorités étudient les modalités d’indemnisations des commerçants impactés par les mesures de confinement. Mais pour Roubaine, «on n’a pas à se poser des questions sur les causes ayant bloqué notre travail en cette conjoncture de coronavirus. Indemniser les commerçants impactés est une bonne décision et initiative, mais notre organisation appelle le gouvernement à financer des commerçants pour le développement de l’activité commerciale», insiste notre interlocuteur.

Ce dernier appelle également à l’exonération fiscale ainsi que l’annulation des pénalités de retard pour les commerçants et artisans qui ont été contraints de cesser leurs activités à cause du coronavirus. Sur un autre volet, notre interlocuteur salue la décision de réouverture de commerces à partir d’aujourd’hui. «Cette décision vise la préservation des emplois et la protection des entreprises qui se retrouvent en difficulté en cette période de confinement». Néanmoins, il appelle les commerçants, les citoyens et l’ensemble des opérateurs économiques à respecter les mesures barrières et les règles de sécurité, car, l’indiscipline «conduira inéluctablement» les autorités compétentes «à fermer à nouveau les commerces si on n’observe pas avec conscience et rigueur les mesures d’hygiène et de distanciation sociale», avertit M. Roubaine.

«Tous les acteurs devraient faire preuve de discipline et de maturité, en respectant à la lettre les mesures préventives, comme le port du masque de protection et la distanciation sociale», conclut le président de l’Onea.

