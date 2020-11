Une aide de 30 000 DA est accordée aux commerçants de la wilaya de Tizi-Ouzou en guise de compensation du manque à gagner enregistré dans certaines activités impactées par les mesures de prévention de la pandémie de la Covid-19, a indiqué mercredi, la direction locale du commerce. Dans un communiqué publié sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, cette même direction a fait savoir qu' » une aide financière d’un montant de 30 000 DA par mois, servie pour une période de trois mois, est allouée en compensation du manque à gagner subi par les personnes exerçant certaines activités impactées par les effets de la pandémie ». Les activités commerciales concernées par cette mesure sont les salles des fêtes, salles de sport et de jeux, cyber café, hammam et sauna, salons de coiffure, pâtisserie et pâtisserie traditionnelle, vente d’habillement et chaussures, vente d’appareils électroménagers et électriques, articles de ménage et vente de tissus et bonneterie. Pour bénéficier de cette aide, les concernés doivent répondre à certaines conditions notamment être titulaire d’un registre de commerce justifiant l’activité, avoir un revenu annuel inférieur à 480 000 DA déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale des non salariés (CASNOS) au titre de 2019 et avoir payé régulièrement ses cotisations au titre de la même année. Un formulaire d’inscription et d’information est mis à la disposition des commerçants ciblés par cette mesure d’aide, sur la même page de la direction locale du commerce.

Articles similaires