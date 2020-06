Alors que le gouvernement ouvre la voie à la reprise de plusieurs activités commerciales rudement impactées par près de trois mois d’inactivité, des centaines de commerçants et d’artisans ont exprimé leur ras-le-bol, ces derniers jours, sur la voie publique mettant comme principale revendication une reprise rapide de leur activité. Une doléance que les organisations professionnelles se sont chargées de transmettre au ministre du Commerce Kamel Rezig, mardi en fin d’après-midi. Ce dernier, qui recevait au siège de son département, simultanément le secrétaire général de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Hazab Benchahra, le président de l’Association nationale des commerçants et artisans (Anca), Hadj Tahar Boulenouar, et le président de la Chambre nationale de commerce et d’industrie (CACI), Abdelkader Gouri, a également pris connaissance des propositions formulées par ces derniers.

Ces propositions tournent autour de trois points, précise l’Anca sur sa page Facebook. Pour le détail, il a été proposé d’accorder des crédits bancaires sans intérêt au profit des commerçants et artisans impactés par le coronavirus. De même la possibilité d’une exonération fiscale de 6 à 12 mois de l’exercice 2020 et la possibilité d’annuler les pénalités de retard pour les commerçants et artisans impactés par la crise. Par ailleurs, et selon un communiqué du ministère du Commerce, les représentants des commerçants et artisans ont demandé au ministre du Commerce de proposer au Premier ministre d’autoriser la reprise des activités commerciales et artisanales. On apprend qu’aucune décision n’a été prise à l’issue de cette réunion, mais que l’ensemble des propositions formulées seront soumises au Premier ministre.

Par ailleurs, il est aussi indiqué que lors de cette réunion des mesures préventives à même de permettre la réouverture de certains commerces à moindre risques ont été prises. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que Abderrahmane Benhazil, Directeur général du Contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du Commerce, avait annoncé lors de sa dernière sortie médiatique que la tutelle s’attèle à examiner les conditions permettant une reprise progressive et sécurisée des activités économiques, dont celle de la grande distribution, des services et de vente au détail. Ce dernier expliquant «aller vers un assouplissement partiel des mesures de confinement prises dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, pour certains métiers et activités commerciales» mais avec un «respect strict» des différentes conditions sanitaires. Cette réouverture concernera dans une première étape, plusieurs activités, selon le Directeur général du Contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du Commerce, dont la restauration collective, les salons de coiffure et l’habillement. C’est d’ailleurs ce que demande le président de l’UGCAA. Révélant à Reporters, hier, qu’une liste de commerces pouvant reprendre du service dans l’immédiat a été transmise au ministre «lequel n’est pas resté insensible aux arguments que nous lui avons présentés». Comme il nous a fait savoir : «Les magasins d’électroménager, d’habillement, les restaurants et cafés arrivent en tête des activités appelées à reprendre. Notre locuteur nous signale enfin que pas moins de trois millions de commerçants et artisans sont impactés à des degrés différents par les mesures de confinement. «Ces derniers sont forts impatients de reprendre du service car étant en majorité au bord de la faillite. Ils ne peuvent plus supporter une prolongation de la cessation de leurs activités», nous a témoigné le président de l’UGCA. Non sans nous lâcher enfin que « la reprise de l’ensemble des activités est inéluctable pour le redémarrage de la vie économique».<

