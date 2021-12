Le ministre du Commerce Kamel Rezig a révélé, lors d’une conférence, qu’il a animée hier au niveau de la Safex, que ses services ont recensé, en 2021, la fabrication de 388 462 produits par 10 182 entreprises. Concernant les entreprises activant dans l’exportation, leur nombre s’élève à novembre de cette année à 3 539, entre personnes physiques et morales, quant à l’activité commerciale, le ministre a indiqué qu’elle est en nette croissance cette année puisque, selon lui, le Centre national du registre de commerce a enregistré, de janvier à novembre, 3 460 429 nouvelles inscriptions. Le nombre d’opérateurs et de commerçants, tous secteurs confondus, est de 2 195 821. Sur ce dernier chiffre, il a précisé que 965 079, soit 45,90%, sont dans le commerce de détail et 268 293, soit 12,7%, dans la production. Pour les opérateurs étrangers possédant un registre de commerce, ils sont 9 648 dont 2 471 personnes physiques (surtout Tunisiens et Syriens) et 7 177 personnes morales à majorité turque et française.

Enfin, le ministre s’est longuement félicité du montant des exportations atteint, soit 4,5 milliards de dollars, et n’a pas caché son optimisme à voir ce chiffre grimper à court terme, « car c’est à notre portée », a-t-il lancé. Non sans souligner que « la balance commerciale qui, après des années de déficit, est positive cette année. Ce qui démontre que nous sommes sur la bonne voie pour sortir peu à peu de notre dépendance aux exportations des hydrocarbures ». Informant enfin que la cartographie de la production nationale est enfin prête et sera accessible gratuitement à tous les opérateurs nationaux.

C. B.

