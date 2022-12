PAR NAZIM B.

Le Parti des travailleurs (PT) a rendu public, ce samedi 10 décembre, un communiqué dans lequel il a exprimé son «soulagement» suite à l’acquittement prononcé en faveur de militants qui étaient en détention provisoire et poursuivis pour «l’infâme accusation» de terrorisme, plaidant, par la même occasion, pour «l’accélération» du processus de libération de la «totalité» des détenus.

Comme à chaque libération ou acquittement de détenus, le parti de Louisa Hanoune monte au créneau pour réclamer l’élargissement des personnes incarcérées tout en faisant part de sa satisfaction de voir des détenus retrouver leur liberté et leur famille.

«Le Parti des travailleurs exprime son soulagement après l’acquittement de Hamou Boumedine, coordinateur du Rassemblement pour la Kabylie, et deux autres militants politiques, après 18 mois de détention provisoire», a indiqué le PT dans son communiqué.

Pour le parti de gauche, ce verdict prononcé le 9 décembre 2002 par le tribunal de Dar El Beïda dans sa session criminelle est «d’autant plus important qu’il contredit ouvertement la politique de criminalisation de l’action et l’opinion politique, portée lors de ce procès politique par le réquisitoire du procureur général qui avait requis 20 ans de prison ferme contre les prévenus».

Le PT a considéré que»ce verdict d’apaisement, qui touche un militant politique poursuivi pour l’infâme accusation de terrorisme, appelle à l’accélération du processus de libération des détenus politiques et d’opinion pour toucher la totalité des citoyennes et citoyens concernés».

Il rappelle aussi, a ajouté le PT, «l’exigence démocratique d’abrogation des lois liberticides, notamment l’article 87 bis du code pénal, qui ont conduit à l’emprisonnement et aux poursuites judiciaires contre des centaines de citoyennes et citoyens qui n’ont fait qu’exercer leurs droits démocratiques et/ou leur profession (journalistes…)».

Tout en «regrettant que d’autres militants politiques, notamment Bouaziz Aït Chebib, n’aient pas pu bénéficier du même esprit des jugements qui ont conduit à l’acquittement des trois détenus politiques et d’opinion lors de ce procès», le Parti des travailleurs considère qu’il est «urgent de mettre fin au climat délétère provoqué par les remises en cause de l’exercice de la politique et des libertés démocratiques comme mesures salvatrices pour l’avenir du pays dans un moment où la situation mondiale est marquée par des bouleversements et basculements menaçants».

Pour le Parti des travailleurs «l’acquittement sur le plan judiciaire de militants politiques doit se conclure sur le plan politique par le respect du multipartisme, de la liberté de presse, d’opinion, de conscience… car ils sont les garants de la préservation des acquis de la majorité du peuple et une condition pour la défense de l’intégrité du pays et de sa sécurité nationale».

Il y a un mois, faut-il le rappeler, le PT a fait part de sa satisfaction suite aux verdicts prononcés par le tribunal criminel de Dar El Beïda dans le dossier comprenant une cinquantaine de prévenus dont neuf se trouvaient en détention provisoire depuis plus d’une année et qui ont été acquittés.

«Plusieurs acquittements ont été prononcés pour quatre détenus qui ont retrouvé leur liberté le jour même dont certains d’entre eux étaient sous mandat de dépôt dans d’autres affaires et quatre autres le lendemain après avoir été condamnés à des peines couvrant la durée de leur détention. Des dizaines de citoyennes et citoyens jugés en liberté ont été acquittés ou condamnés à des peines de prison ferme sans mandat de dépôt», a relevé le PT qui a exprimé «son soulagement de voir de plus en plus de détenus d’opinion rejoindre leurs familles».

Estimant que «cela confirme qu’il s’agit là d’un processus politique auquel nous avons appelé car seuls comptent pour nous les intérêts de l’immense majorité du peuple et ceux du pays», le PT a relevé que ces mesures d’apaisement et de détente politique se trouvent néanmoins «contrariées par de nouvelles poursuites judiciaires à l’encontre de citoyens en relation avec leurs opinions ou profession de journaliste». n

