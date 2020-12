Les travaux de la réunion du Premier ministre, Abdelaziz Djerad avec les membres du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus ont débuté, lundi après midi, pour examiner les modalités d’acquisition d’un vaccin adéquat anti-Covid 19, a-t-on appris auprès des services du Premier ministre. « En application des instructions données par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour l’entame de l’opération de vaccination en janvier 2021, le Premier ministre a présidé une réunion avec les membres du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus pour examiner les modalités d’acquisition d’un vaccin adéquat anti-Covid 19 », ajoute la même source. Le Gouvernement avait installé lors du Conseil interministériel tenu le 29 novembre 2020, deux groupes task-force présidés par les ministres de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, de la Santé de la population et de la réforme hospitalière, rappelle-t-on. Les missions assignées aux deux task-force portent d’une part sur la prise en charge du volet sanitaire concernant le vaccin anti-Covid 19, notamment la stratégie d’acquisition, le plan de vaccination à mettre en œuvre, et la préparation de la ressource humaine devant assurer l’opération, et sur l’organisation de la logistique nécessaire au transport, au stockage et à la distribution du vaccin à travers le territoire national d’autre part. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné dimanche des instructions au Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à l’effet de présider « sans délai » une réunion avec le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus pour choisir le vaccin adéquat anti covid-19, et de lancer la campagne de vaccination à partir de janvier prochain.

