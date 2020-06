La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et la Société tunisienne d’Electricité et de Gaz (STEG) ont décidé du renouvellement du contrat d’achat et de vente de gaz naturel de huit années, jusqu’en 2027, a indiqué jeudi le groupe Sonatrach dans un communiqué. Les deux partenaires ont conclu «un avenant au contrat d’achat et de vente de gaz naturel du 3 mars 1997 portant sur le renouvellement dudit contrat de huit années, soit jusqu’en 2027, avec possibilité d’extension de 2 ans «, a précisé la même source. Le groupe Sonatrach et la STEG ont décidé également d’»une hausse de 20% du volume contractuel à partir de 2025 en vue de sécuriser l’augmentation attendue de la consommation sur ce marché stratégique», a ajouté le communiqué. «Cet accord permettra à Sonatrach de consolider sa position de principal fournisseur de gaz naturel de la Tunisie dans une conjoncture de marché très compétitive et à la STEG de sécuriser son approvisionnement en gaz naturel», a fait savoir, en outre, le communiqué du groupe Sonatrach. Dans ce contexte, les deux sociétés se sont félicitées pour l’aboutissement de ces négociations et la signature de cet avenant, a-t-on conclu de même source.

Articles similaires