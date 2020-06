Les organisations syndicales du secteur de l’Education nationale ont globalement approuvé la décision de l’Exécutif d’opter pour un BEM facultatif après l’avoir programmé pour le mois de septembre prochain.

Ce satisfecit est d’autant plus compréhensible quand on sait que cette décision vient comme une réponse favorable aux avis exprimés depuis plusieurs mois par l’ensemble des syndicats qui n’avaient pas apprécié le calendrier des examens tracés par la tutelle.

A l’évidence, et bien que nombre de syndicats ont appelé à l’annulation pure et simple du BEM, le gouvernement a décidé d’un examen facultatif pour les élèves scolarisés, mais obligatoire pour les candidats libres qui sont au nombre de 23 000.

C’est en effet, la première fois dans l’histoire du pays où l’examen de fin de cycle moyen revêt un caractère «facultatif» pour les élèves scolarisés.

«Ce passage se faisant avec une moyenne de 2 trimestres de 9/ 20», a indiqué un communiqué du Premier ministère. Toutefois, «les élèves n’ayant pas atteint la moyenne de 9 sur 20 ont la possibilité de passer l’épreuve du BEM dont la note sera prise en compte pour leur passage en année supérieure», précise la même source.

S’agissant des candidats non scolarisés, «le diplôme du BEM leur est nécessaire comme unique possibilité pour l’accès à toute formation professionnelle supérieure», ajoute la même source.

«C’est une décision relativement modérée et dans la logique des choses», dit Boualam Amoura, secrétaire général du Satef. Cet examen facultatif s‘avère «une opportunité» pour les élèves qui n’ont pas obtenu la moyenne de 9/20, de passer en première année secondaire, en calculant les deux moyennes de l’évaluation continue et de l’examen de passage.

S’agissant des candidats libres qui poursuivent leurs études à distance, Boualam Amoura pense que ces derniers ne sont pas privés, pour leur part, de la chance de pouvoir accéder à une formation professionnelle.

Même position chez le syndicaliste Nabil Ferguenis, lequel estime que le caractère facultatif conféré au BEM réduira «sensiblement la surcharge dans les salles et centres de déroulement des examens, ainsi la facilité d’appliquer et de respecter les règles de distanciation sociale».

Soupir de soulagement chez les parents d’élèves et les candidats à l’examen de fin de cycle moyen, vu que les conditions dans lesquelles les candidats s’apprêtent à le passer sont particulières et exceptionnelles et non favorables après une rupture pédagogique de plus de six mois.

Ali Benzina, président de l’Association nationale des parents d’élèves, salue ainsi une «décision sage» de la tutelle, soulignant que le ministre de tutelle, Mohamed Ouadjaout, était attentif aux préoccupations soulevées par les syndicats du secteur et la situation à laquelle font face les parents et les élèves lors d’une rencontre entre le ministre et les syndicats.

Il en est de même pour l’Union du personnel de l’éducation et de la formation (Unpef). Pour son porte-parole, Abdelouahab Lamri Zegar, le gouvernement a pris «une décision judicieuse» en raison des circonstances exceptionnelles dues au coronavirus. Ce dernier a exprimé sa crainte quant à l’éventuel «décrochage scolaire» si le BEM avait été maintenu pour tous les candidats, vu que les épreuves se dérouleront après six mois de rupture scolaire.

Notre interlocuteur rappelle que les élèves ont dû quitter les bancs de l’école le 12 mars, dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour endiguer la propagation du coronavirus. M. Zegar trouve que le vide pédagogique a conduit inéluctablement à un décrochage scolaire.

Le ministre de l’Education avait expliqué récemment que la décision de maintenir l’examen du BEM était une «décision consensuelle» avec le partenaire social.

S’agissant de ses prévisions sur le taux de réussite, le premier responsable du secteur de l’Education a affirmé, en se référant aux résultats obtenus dans les deux premiers trimestres, qu’il est possible d’atteindre «un taux élevé de réussite». <

Articles similaires