Moins spectaculaire que le week-end dernier et sa victoire à Southampton (2-5), Tottenham n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul (1-1) sur sa pelouse face à Newcastle. Tout avait pourtant bien commencé avec l’ouverture du score de Lucas Moura (25e) : idéalement servi par Harry Kane – auteur de sa cinquième passe décisive après son quadruplé face aux Saints – l’ancien joueur du PSG n’a pas tremblé au moment de pousser la balle au fond des filets. Sous les yeux d’un certain Gareth Bale, de retour à Tottenham mais pour le moment indisponible à cause d’une blessure, les Spurs ont surtout régalé en première période sous la houlette d’un Heung-min Son de gala, garant du jeu offensif des joueurs de José Mourinho.

Et c’est d’ailleurs sa sortie à la mi-temps qui a sans doute fait basculer une rencontre qui semblait pourtant promise au club londonien. Malgré une entrée convaincante de Tanguy Ndombele, les Spurs n’ont pas réussi à faire le break en dépit de plusieurs situations offensives et ont vu les Magpies reprendre peu à peu du terrain, avant qu’Eric Dier ne touche finalement le ballon de la main dans sa propre surface de réparation : Callum Wilson n’a alors pas manqué sa tentative pour venir égaliser sur penalty (90+7e) à la toute fin de la rencontre, Hugo Lloris étant pourtant parti du bon côté. Tottenham peut nourrit des regrets, n’enchaîne pas et ne se rassure pas avant d’aller défier Manchester United lors de la prochaine journée de Premier League.

Articles similaires