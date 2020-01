L’accord d’association avec l’Union européenne (UE) et celui de la Zone de libre-échange arabe (Zlea) ont été «mal négociés», estime la directrice de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci), Wahiba Bahloul. D’où la nécessité de les «revoir», recommande-t-elle.

«Il est grand temps de revoir ces accords», a, en effet, déclaré Mme Bahloul sur les ondes de la Radio nationale. Elle soutiendra son avis en faisant valoir le programme économique arrêté par le nouveau gouvernement et qui mentionne «clairement qu’il y a nécessité de revoir ces accords», rappellera-t-elle. Mais l’urgence résiderait dans l’accord d’association avec l’UE, laisse entendre l’intervenante lorsqu’elle insiste sur les pertes occasionnées sur ce registre à l’économie nationale. En termes de fiscalité, ce sont «2 milliards de dollars» qui sont perdus annuellement par l’Algérie, révèlera-t-elle, ajoutant qu’«il y a quand même d’autres pertes, dont des dommages collatéraux qu’il va falloir recadrer».

Poursuivant sa remise en cause du même accord, Mme Bahloul dira que «tout le chapitre relatif à l’investissement n’a pas été pris en charge». Et si les choses se passent ainsi, c’est parce que «cet accord a été mal négocié», répètera-t-elle. Même remarque émise par la directrice de la Caci à l’encontre de l’accord avec la zone de libre-échange qui doit, lui aussi, être «revu» parce qu’il a été «mal négocié», soulignera-t-elle. «Nous avons pris le train en marche et il nous a été demandé de l’appliquer immédiatement, alors que nous n’étions pas préparés», avant de citer, comme conséquences, les marchandises égyptiennes et jordaniennes qui ont pénétré le pays au détriment de celles produites localement. Cette pénétration a obligé l’Algérie a fixé une liste négative pour protéger le produit local, a-t-elle rappelé.

La révision des deux accords se fera dans le cadre d’une démarche qui impliquerait les opérateurs économiques à travers la concertation, estime la même responsable, faisant remarquer que dans le cas de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), l’Algérie a, par contre, été impliquée dans le processus du début jusqu’à la fin, ce qui lui a «permis d’évaluer les atouts et les faiblesses de l’intégration dans cette zone», rassurera la directrice de la Caci.

Pour rappel, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a recommandé au gouvernement, lors du dernier Conseil des ministres, de faire une «évaluation rigoureuse et objective» des effets des accords commerciaux déjà conclus ou ceux encore en discussion sur l’économie nationale, tout en soulignant que la politique du commerce extérieur doit faire l’objet de mécanismes de concertation sectorielle plus renforcés.

