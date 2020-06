Depuis l’accord de réduction de l’offre, signé samedi dernier par l’Opep+, les cours pétroliers ont retrouvé une certaine vigueur, mais le marché demeure instable dans son ensemble, en attente d’engagement des pays membres à prolonger leur entente au-delà du délai du mois de juillet.

Les cours du Brut ont connu, hier, un fléchissement après avoir déjà cédé du terrain la veille. Vers 09H20 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 40,06 dollars à Londres, en baisse de 1,81% par rapport à la clôture de lundi. A New York, le baril américain de West Texas Intermediate (WTI), aussi appelé Texas Light Sweet, pour le mois de juillet perdait 2,36%, à 37,29 dollars. Cette baisse nuance les pronostics d’une stabilisation du marché après l’accord de réduction de la production des membres de l’Opep+ obtenu samedi. Elle confirme surtout la volatilité naturelle de ce marché et de sa sensibilité par rapport aux réactions des investisseurs, qui restent pour le moment très réservés, et par rapport à l’attitude des grands pays producteurs.

A vrai dire, l’explication partagée hier par les experts est que la baisse des cours trouve son origine sur l’incertitude qui pèse sur l’accord de réduction de la production des pays de l’Opep+.

Samedi dernier, les membres de l’Opep et leurs alliés, dont la Russie, se sont accordés pour prolonger en juillet la réduction historique de production à laquelle ils s’astreignent depuis le 1er mai. Au-delà du mois prochain, c’est le flou indiquent ces experts, confortés par les déclarations saoudiennes et russes. Le ministre saoudien du Pétrole a estimé, en effet, qu’il était prématuré d’évoquer la politique de production en août et que les coupes consenties par son pays, aux côtés des Emirats et du Koweït, n’étaient que pour un mois.

Abdelaziz Benselmane a affirmé de manière diplomatique que l’Opep n’avait pas besoin de s’acquitter d’un rôle proactif, d’autant que les réunions du comité ministériel mixte de surveillance permettront de se mettre au diapason des évolutions du marché.



L’enjeu d’un prolongement de l’accord de réduction de production

Pour sa part, le ministre russe de l’Energie a estimé que «l’augmentation du volume des réductions décidées dans le cadre de l’accord Opep+ est tributaire de la demande», affirmant que les réserves mondiales en pétrole sont encore à de hauts niveaux. Et d’ajouter : «Il est encore tôt de prévoir la situation en août.» «Plusieurs raisons expliquent l’accueil mitigé par le marché» de cet accord représentant pourtant «les coupes de production les plus importantes de l’histoire», avance à ce sujet Tamas Varga, analyste de PVM. D’abord, la durée d’un mois supplémentaire «pourrait ne pas être suffisante pour réduire de manière significative les stocks de pétrole», a-t-il dit dans une réflexion déjà exprimée, il y a quelques jours, par l’ancien PDG de Sonatrach Abdelmadjid Attar. De plus, «la clarification de la position saoudienne au sujet de leurs coupes volontaires n’aide pas» au maintien des prix, selon l’expert de PVM. D’autres analystes ajoutent à juste titre que la réussite des dernières réductions de production est tributaire du respect des engagements pris par l’ensemble des membres.

Avant-hier, lundi, le ministre saoudien de l’Energie a appelé les pays producteurs, Irak et Nigeria notamment, n’ayant pas respecté leurs parts fixées dans le cadre de l’accord Opep+ durant les mois de mai et juin, à remédier à ce manquement, en procédant à des réductions supplémentaires entre juillet et septembre. Autre explication de la difficulté des cours à se stabiliser, l’annonce par la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) de reprendre la production sur deux champs pétroliers, après plusieurs mois d’arrêt, ce qui fera grossir davantage l’offre de brut déjà excédentaire. Une situation face à laquelle l’Algérie, qui préside l’Opep jusqu’à la fin de l’année, doit déployer des trésors de diplomatie pour convaincre les poids lourds de l’organisation et ses alliés, la Russie en particulier, dont le rôle est déterminant dans la régulation du marché, à envoyer des signaux d’apaisement. Et s’engager pour une prolongation de l’accord de samedi dernier jusqu’en août prochain, voire au-delà.

Dès lors, on s’attend à ce que le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, président en exercice de l’Opep, multiplie les initiatives pour préserver l’accord de réduction et prolonger sa durée de vie. Lundi, dans un entretien par visioconférence avec son ambassadeur à Alger, Yousef Saif Khamis Sabaa Al Ali, il a remercié les Emirats arabes unis pour les réductions volontaires de leur production pétrolière afin de contribuer à la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier. n