Alors que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires se sont engagés, samedi dernier, à prolonger leur accord de réduction de 9,7 milliards de barils par jour (mbj) jusqu’à fin juillet, les coupes opérées durant le mois de mai n’ont pas atteint la totalité de ces volumes. Et pour cause, certains pays engagés dans l’accord Opep+ n’ont pas respecté pleinement leurs quotas respectifs, à l’exemple notamment de l’Irak et du Nigeria.

Ce qui a poussé l’alliance à réagir de sorte à permettre à ces pays de se rattraper durant les mois de juillet et août prochains en dépassant leur part de restriction. En ce sens, la réunion Opep+ de samedi dernier s’est soldée par l’adoption d’un mécanisme d’indemnisation pour les pays n’étant pas parvenus à atteindre la pleine conformité avec l’accord durant les mois de mai et juin, a fait savoir, mardi soir, le ministre de l’Energie Mohamed Arkab, et président en exercice de l’Opep.

« Nous avons mis à l’aise les pays concernés pour rattraper l’écart et appliquer l’accord durant les mois de juillet et d’août 2020 », a-t-il indiqué lors d’une émission de la Télévision nationale, à laquelle a participé, par visioconférence, le ministre saoudien de l’Energie, le prince Abdulaziz Ben Salmane.

Inédit, le mécanisme d’indemnisation introduit par l’alliance a donné «davantage de flexibilité dans l’application de l’accord sur la baisse de production », comme il permet de « surmonter la tension engendrée par le non-respect de l’application, à 100%, de l’accord sur la baisse de la production par certains pays, contrairement à d’autres qui ont honoré leurs engagements, a expliqué M. Arkab, avant d’appeler, une nouvelle fois, les pays concernés à appliquer l’accord à 100 %. Ceci étant, les coupes effectuées par 13 pays du cartel et leurs alliés restent très proches du volume global convenu, et la reprise des cours sur le marché le démontre depuis quelques semaines, renforçant l’optimisme chez les pays signataires de l’accord quant à la stabilisation du marché pétrolier et au rétablissement des prix, après leur effondrement sous l’effet de la pandémie de la Covid-19.

Dans le cas de l’Algérie, le ministre de l’Energie a déclaré que l’optimisme puise sa raison dans l’accord de réduction massive, soutenu par la reprise économique mondiale, le mécanisme d’indemnisation, mais aussi sur les ajustements supplémentaires volontaires de production annoncés, pour le mois de juin, par l’Arabie saoudite (1 million baril/j), les Emirats arabes unis (100 000 b/j), le Koweït (80 000 b/j) et le Sultanat d’Oman (10 000 à 15 000 b/j).



Pleine coopération entre l’Opep et ses alliés

Les coupes hors-accord Opep+ décidées par le premier exportateur mondial et ses voisins du Golfe contribueront à « relancer le marché », fera-t-il remarquer, non sans insister sur « la pleine coopération entre l’Opep et ses alliés pour un marché stable devant servir l’intérêt mutuel des pays producteurs, assurer un approvisionnement efficace et sécurisé des consommateurs et servir l’économie mondiale ».

Abondant dans le même sens, Abdulaziz Ben Salmane a affiché sa conviction que « les pays de l’Opep sont en mesure de faire face à cette situation marquée par l’impact du coronavirus sur le marché pétrolier » et qu’« ils s’en sortiront rassurés ». Le prince saoudien n’a toutefois pas manqué, lui aussi, d’insister sur l’effort qui doit être fait par chacun des membres de l’organisation pour le respect des quotas de réduction.

Affirmant que les dernières réunions de l’Opep et l’Opep+ ont connu « une certaine tension » en raison du non-respect par certains pays de l’accord à 100%, au moment où d’autres, à l’instar de l’Algérie et de l’Arabie Saoudite, se sont conformés au taux arrêté, il dira que « nous avons rapidement dépassé cette étape grâce à la conscience de tous les membres de l’importance de réaliser la stabilité du marché pétrolier ». Ceci d’autant que le non-respect de l’accord « impactera non seulement le pays concerné mais l’ensemble des Etats membres », a prévenu le ministre saoudien.

Interrogé sur les retombées d’une seconde vague de la pandémie qui revient de plus en plus dans les propos des experts, il n’écartera pas ce scénario, mais ne voit pas, non plus, une plus forte baisse de la demande que celle qui s’est déjà produite. « Nous allons faire avec, il ne faudrait pas baisser les bras, et je ne vois se profiler aucun recul, si l’on se réfère à celui de 30% de la demande relevé en avril dernier, et c’est du jamais vu auparavant », a-t-il soutenu en ce sens.

Concernant la reprise la production en Libye, elle n’aura aucun impact sur l’accord Opep+, a tenu à rassurer une nouvelle fois Mohamed Arkab. « Nous sommes au fait des arrangements qu’entreprend la Libye pour une reprise attendue d’ailleurs de la production pétrolière qui n’influera cependant pas sur l’accord de l’Opep+ », a-t-il indiqué lors de la même émission télévisée. « Les détails seront examinés lors de la prochaine réunion du Comité ministériel mixte de suivi de l’accord de l’Opep », a-t-il fait savoir.

A noter qu’il a été décidé, lors des deux dernières rencontres de l’Opep et l’Opep+, de réunir, le 18 juin courant, les membres de ce comité présidé par la Russie et l’Arabie Saoudite, et dans lequel est présente l’Algérie, ainsi que d’autres pays comme le Venezuela, le Sultanat d’Oman, le Koweït et les Emirats arabes unis (Eau).

« La Libye est membre de l’Opep et nous poursuivons les concertations avec ce pays », a soutenu, de son côté, le ministre saoudien. « Nous ne nous permettons pas de nous immiscer dans la reprise de la production pétrolière par aucun pays et souhaitons plein succès à la Libye », a précisé de son côté le prince saoudien, soulignant que l’organisation dont son pays est le chef de file a « tous les moyens de gérer ce cas de figure ».

Pour rappel, la compagnie libyenne de pétrole, National Oil Company (NOC), a annoncé, dimanche dernier, « la reprise de la production sur le champ pétrolier d’al-Charara (sud) après de longues négociations pour la réouverture de la vanne d’al-Hamada, fermée depuis janvier ». « La première phase de production débutera avec 30 000 barils/jour (…), avant de revenir à pleine capacité sous 90 jours, du fait des dommages résultant de la très longue fermeture », a-t-on précisé.

Du côté des marchés, les prix de l’or noir étaient orientés à la baisse hier, avant la publication des stocks aux Etats-Unis par l’Agence américaine d’information sur l’Energie (EIA). En matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 40,36 dollars à Londres, en baisse de 1,99% par rapport à la clôture de mardi.

A New York, le baril américain West Texas Intermediate (WTI pour le mois de juillet perdait 2,39%, à 38,01 dollars.

La veille, les deux références avaient terminé en hausse de respectivement 0,9% et 2%. <

