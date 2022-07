L’accord signé, vendredi, entre la Russie et l’Ukraine permettant l’exportation du blé ukrainien via la mer Noire, n’a pas tardé à donner les résultats attendus de cette opération sur le marché. Dès vendredi, jour de la signature dudit accord, les cours du blé ont connu une chute sur les places boursières américaine et européenne qui les a renvoyés à leurs prix d’avant le début de la guerre en Ukraine, il y a cinq mois.

A Chicago, le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en septembre a lâché 5,86% à 7,5900 dollars revenant à son prix d’avant le 24 février. Dans la même tendance fortement baissière, le maïs a glissé de 1,99% à 5,6425 dollars le boisseau pour livraison le même mois. Sur Euronext, le blé tendre a terminé à 325,75 euros la tonne pour livraison en septembre, dégringolant de 6,41%.

Moscou et Kiev ont signé, vendredi à Istanbul, un accord, sous la coupe de l’ONU, pour débloquer 25 millions de tonnes de céréales ukrainiennes bloquées dans les ports de ce pays à cause des navires russes, mais aussi des mines marines déposées par l’Ukraine pour se prémunir d’un assaut amphibie.

Classée parmi les cinq premiers exportateurs de céréales dans le monde, avec 45 millions de tonnes fournies annuellement selon la FAO, l’Ukraine semble enfin trouver une voie de sortie pour ses récoltes en la matière. Ce qui lui permettra de dégager les espaces de stockage pour sa prochaine récolte, estimée à 60 millions de tonnes, et qui ne tardera pas à arriver.

L’accord sera valable pendant «120 jours», soit quatre mois, pendant lesquels l’Ukraine pourra faire sortir de son territoire les 25 millions de tonnes de céréales entassées dans ses ports et les acheminer vers ses clients. En ce sens, des «couloirs sécurisés» permettront la circulation des navires marchands en mer Noire, que «les deux parties se sont engagées à ne pas attaquer», a-t-on expliqué du côté des Nations unies.

Les deux pays en guerre ont signé deux textes identiques, mais séparés, à la demande de l’Ukraine qui refusait de parapher tout document avec la Russie. Les quatre délégations se sont retrouvées dans l’enceinte du palais de Dolmabahçe, sur le Bosphore à Istanbul, en présence du Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, du président turc, Recep Tayyip Erdogan, ainsi que des ministres turc et russe de la Défense et du ministre ukrainien des Infrastructures. La cérémonie s’est déroulée sous les drapeaux des protagonistes, ceux de la Russie et de l’Ukraine soigneusement séparés par les bannières bleue de l’ONU et rouge de la Turquie, pays qui endosse le rôle de médiateur depuis le début de l’invasion russe. C’est d’ailleurs Ankara qui avait annoncé, début juin dernier, cette opération pour la mise en place d’un «corridor alimentaire».

A ce propos, un Centre de coordination conjoint (CCC) doit être établi dès ce weekend à Istanbul avec des représentants de toutes les parties et des Nations unies. Des inspections des navires au départ et en direction des ports ukrainiens auront lieu sous le contrôle du CCC, dans l’un des ports d’Istanbul, afin de répondre aux inquiétudes de Moscou, qui veut avoir la garantie que les cargos n’apporteront pas d’armes à l’Ukraine.

La Russie a, également, obtenu la garantie que les sanctions occidentales ne s’appliqueront pas, ni directement ni indirectement, à ses propres exportations de produits agricoles et d’engrais. «Même si les produits (agricoles) russes ne sont pas concernés par les sanctions, il y a des blocages concernant le transport maritime, les assurances et le système bancaire», expliquait jeudi le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. D’après un diplomate à New York, les Etats-Unis ont, en effet, offert des «garanties» afin que des bateaux de gros tonnage soient fournis à la Russie, pour faciliter l’exportation de ses céréales et de ses engrais.

C’est sans doute un accord qui vient réhabiliter, ne serait-ce que très partiellement, la diplomatie dans cette guerre russo-ukrainienne qui ne laisse s’exprimer aucun signe d’accalmie. Ce qui a poussé le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à remercier les deux pays qui ont «surmonté leurs divergences pour faire place à une initiative au service de tous».

De son côté, le président turc a reconnu qu’il n’avait «pas été facile» d’en arriver là, et espéré que la signature de cet accord allait «renforcer l’espoir de mettre fin à cette guerre».



Soulagement chez les pays dépendants



En attendant la fin de cette guerre, l’accord de vendredi est attendu sur le terrain pour soulager les pays dépendants des marchés russe et ukrainien, détenant à eux deux 30% du commerce mondial du blé.

Ces pays sont nombreux à avoir subi de plein fouet la guerre en Ukraine en voyant leurs approvisionnements en céréales sensiblement diminuer suite aux perturbations engendrées aux circuits de distribution, mais aussi en se voyant dans l’obligation de payer à des prix records leurs factures de blé. Un scénario qui s’était déclenché dès les premières semaines du conflit armé en Ukraine, poussant la FAO à alerter sur une aggravation sérieuse de l’insécurité alimentaire dans le monde que risquait de provoquer une baisse soudaine des exportations de blé de la Russie et de l’Ukraine, alors que cette céréale est l’aliment de base pour plus de 35% de la population mondiale.

Ce qui n’a pas tardé à se produire chez quasiment la cinquantaine de pays qui dépendent des importations de blé et se procurent 30 %, voire plus, auprès de la Russie et de l’Ukraine, dont nombre d’entre eux, se situent en Afrique du Nord, en Asie et au Proche-Orient et comptent parmi les pays les moins avancés ou à faible revenu et à déficit vivrier.

Alors que quelque 25 millions de tonnes de céréales dorment dans les silos ukrainiens, ce sont 47 millions de personnes supplémentaires qui sont exposées à «une faim aiguë» depuis le début de la guerre, selon le Programme alimentaire mondial (PAM).

Dans le cas de l’Afrique, où la famine pesait en risque accru bien avant la guerre en Ukraine et son impact sur la distribution des céréales et autres produits alimentaires de base, l’accord signé vendredi entre Moscou et Kiev, bien-sûr, a été accueilli comme opération de «développement bienvenue», par l’Union africaine.

Cet accord est «une réponse» à la visite, en juin, en Russie du chef de l’Etat sénégalais Macky Sall, président en exercice de l’UA, et du président de la commission de l’UA, le Tchadien Moussa Faki, qui avaient souligné auprès de Vladimir Poutine «l’urgence du retour des céréales d’Ukraine et de Russie sur les marchés mondiaux», a indiqué hier l’UA dans un communiqué.

Dans un tweet, Macky Sall a également félicité les présidents turc Recep Tayyip Erdogan, qui a accueilli les discussions à Istanbul, russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky pour cet accord.

«C’était l’objectif de la mission que j’avais conduite à Sotchi le 3 juin dernier», a-t-il déclaré.