Parmi les quatre accords signés entre l’Algérie et l’Italie, lundi, lors d’une cérémonie entre le président Abdelmadjid Tebboune et la Première ministre italienne Giorgia Meloni, figure un accord de partenariat signé entre le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et la confédération économique et industrielle italienne (CONFINDUSTRIA).

Le protocole de partenariat signé, lundi à Alger, entre le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et la Confédération économique et industrielle italienne (CONFINDUSTRIA) favorisera des partenariats de colocalisation pour une réelle intégration économique, a indiqué hier un communiqué du CREA.

Il a été signé par le président du CREA, Kamel Moula et son homologue italien, Carlo Bonomi, président de la Confindustria.

Ainsi, les deux organisations patronales s’entendent pour «mettre en œuvre très rapidement les partenariats définis, secteur par secteur, particulièrement dans ceux de l’agriculture, de l’agroalimentaire, des énergies renouvelables, de l’industrie pharmaceutique et du tourisme», selon le communiqué.

